Varufakis liderliğindeki DiEM25'ten AP üyelerine çağrı: AB, sığınmacı haklarını ihlal etmeyi durdurana kadar karar alma sürecini felç edin

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Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM 25 hareketinin lideri Yanis Varufakis, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'ndaki ilerici üyelere, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki sığınmacı krizi çözülene kadar karar alma süreçlerini bloke etme çağrısında bulundu.

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Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Varufakis, "DiEM 25, Avrupa Parlamentosu'ndaki ilerici üyelere, Konsey ve Komisyon Yunan-Türk sınırında, Yunan adalarında, Libya'da ve Akdeniz'de sığınmacılarla ilgili uluslararası yasaları ihlal etmeye son verene kadar karar verme süreçlerini felç etme çağrısında bulunuyor" yazdı.

İdlib'de geçen hafta Suriye ordusunun saldırısı sonucunda 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından Ankara, Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları durdurmama kararı verdi. Bunun ardından kalabalık gruplar Türkiye'nin batı sınırlarına gelmeye başladı. Yerel ve uluslararası haber ajansları Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalelerinin görüntülerini paylaştı. Botlarla Türkiye'den Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.