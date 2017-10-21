Varufakis: Kendini değersizleştiren kapitalizmin sonu geliyor

Çeviri: Gonca Tokyol

Yunanistan'ın Eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, kapitalizmin sona yaklaştığını çünkü kendi kendisini değersiz hale getirdiğini savundu. Yunanistan’ın Avrupa Birliği’yle gerçekleştirdiği borç müzakerelerini yöneten Varufakis, dev teknoloji şirketlerinin ve yapay zekanın yükselişinin, mevcut ekonomik sistemin kendi kuyusunu kazmasıyla sonuçlanacağını iddia etti.

University College London’da konuşan Varufakis, Google ve Facebook gibi şirketlerin sermayesinin müşteriler tarafından hem satın alındığını hem de üretildiğini ifade ederek, “İlk başta teknolojiler bazı hükümet fonları tarafından desteklendi, ardından ise ne zaman Google’da bir şeyler arasanız şirketin sermayesine katkıda bulundunuz. Ve bu sermayeden kim kâr sağlıyor? Google, siz değil” dedi.

“Karl Marx intikamını alacak”

“Şimdi, sermayenin toplum tarafından üretildiği ama gelirlerin özelleştirildiği konusunda şüphe yok. Bu ve yapay zekan, kapitalizmin sonu olacak” diye devam eden eski bakan, ünlü Marksist iktisatçı Karl Marx’ın “intikamını alacağını” belirterek, kapitalizmin tarihinde ilk kez yeni bir teknolojinin ürettiğinden fazla işi yok ettiğini ifade etti. Varufakis şöyle devam etti:

“Kapitalizm, kendi kuyusunu kazacak çünkü şirketleri ve üretim gelirlerini önemsizleştirecek teknolojiler üretiyorlar. Sonrasında ne olacak? Hiçbir fikrim yok.”

“Euro, başarısız olması için tasarlanmış bir kur”

Mevcut ekonomik durumu “sürdürülemez” olarak niteleyen ve “toksik milliyetçiliğin” yükselmesinden korktuğunu dile getiren Varufakis, hükümetlerin gelir dağılımının yeniden düzenlemesini sağlayacak politikalarla kapitalizm sonrası döneme hazırlanması gerektiğini söyledi.

BBC This Week programında da Andrew Neil’in sorularını yanıtlayan Varufakis, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirliği konusunda da eleştirilerde bulundu. Euro Bölgesi’nin Avrupa Birliği’nin temelini oluşturduğunu kaydeden ekonomist, “Euro, başarısız olması için tasarlanmış bir kur. Kasıtlı olmasa da, istemsiz biçimde böyle. Eğer Euro düşerse, Avrupa Birliği de yok olur” diye konuştu.