Varufakis: 'Euro Grubu'na üyeliğimiz pazarlığa tabi değildir'

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, gelişmeleri İngiliz "The Daily Telegraph"

gazetesine değerlendirdi. "Yunan hükümeti her türlü yasal haktan yararlanacaktır" diyen

Varufakis, gerektiğinde Avrupa Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi. Varufakis,

"AB anlaşmaları Euro'dan çıkışı düzenlemiyor. Euro'dan çıkışı kabul etmeyeceğiz"

dedi.

Varufakis, Yunanistan'ın Euro Grubu'ndan çıkışı konsunda artan spekülasyonlar

hakkında, "Üyeliğimiz pazarlığa tabi değildir" ifadesini kullandı.

Derinleşen kriz spekülasyonları artırıyor

Euro Grubu'ndan şimdiye kadar ayrılan ülke olmadı. Derinleşen borç krizi ve

uluslararası kreditörlerle uzlaşma sağlanamamış olması Yunanistan'ın Euro'dan

ayrılmasına ilişkin spekülasyonları artırıyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, kreditörlerin taleplerini halkın oyuna sunmayı

kararlaştırmıştı. Referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip

etmedikleri sorulacak.

Tsipras siyasi geleceğini referanduma bağladı

Tsipras'ın referandum kararına tepki olarak Euro Bölgesi maliye bakanları kurtarma

programının süresinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Euro Grubu, Tsipras'ı

müzakereleri tek taraflı olarak askıya almakla suçlamıştı.

Tsipras, siyasi geleceğini referandumun sonucuna bağlamış, referandumdan

kreditörlerin taleplerine evet çıkması halinde başbakanlık görevinden ayrılabileceği

sinyalini vermişti.



