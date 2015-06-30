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Dünya
Deutsche Welle

Varufakis: 'Euro Grubu'na üyeliğimiz pazarlığa tabi değildir'

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, ülkesinin Euro Grubu'ndan çıkarılması halinde yargı yoluna gideceğini açıkladı.

30 Haziran 2015 12:16

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, gelişmeleri İngiliz "The Daily Telegraph"
gazetesine değerlendirdi. "Yunan hükümeti her türlü yasal haktan yararlanacaktır" diyen
Varufakis, gerektiğinde Avrupa Adalet Divanı'na başvuracaklarını söyledi. Varufakis,
"AB anlaşmaları Euro'dan çıkışı düzenlemiyor. Euro'dan çıkışı kabul etmeyeceğiz"
dedi.    
Varufakis, Yunanistan'ın Euro Grubu'ndan çıkışı konsunda artan spekülasyonlar
hakkında, "Üyeliğimiz pazarlığa tabi değildir" ifadesini kullandı.

Derinleşen kriz spekülasyonları artırıyor

Euro Grubu'ndan şimdiye kadar ayrılan ülke olmadı. Derinleşen borç krizi ve
uluslararası kreditörlerle uzlaşma sağlanamamış olması Yunanistan'ın Euro'dan
ayrılmasına ilişkin spekülasyonları artırıyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, kreditörlerin taleplerini halkın oyuna sunmayı
kararlaştırmıştı. Referandumda halka uluslararası kreditörlerin taleplerini kabul edip
etmedikleri sorulacak.

Tsipras siyasi geleceğini referanduma bağladı
Tsipras'ın referandum kararına tepki olarak Euro Bölgesi maliye bakanları kurtarma
programının süresinin uzatılmayacağını açıklamıştı. Euro Grubu, Tsipras'ı
müzakereleri tek taraflı olarak askıya almakla suçlamıştı.

Tsipras, siyasi geleceğini referandumun sonucuna bağlamış, referandumdan
kreditörlerin taleplerine evet çıkması halinde başbakanlık görevinden ayrılabileceği
sinyalini vermişti.
     

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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