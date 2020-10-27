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Dünya

Varufakis, Assange ile görüşmelerini izinsiz kaydeden şirkete karşı tanıklık yapacak

27 Ekim 2020 14:59

T24 Dış Haberler

Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM25 hareketinin lideri Yanis Varufakis, Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'ne sığındığı sürece Wikileaks kurcusu Julian Assage'ı gizlice dinlemek ve izlemekle suçlanan UC Global'e karşı tanıklık yapacak. 

Varufakis, İspanya'da görülen davaya Yunanistan'daki bir mahkeme salonundan bağlanarak davacı tarafın tanığı olarak konuşacak.

Güvenlik ajansı tarafından alınan kayıtlar arasında Varufakis'le Assange'ın yaptığı görüşmeler de bulunuyordu. 

Avustralya mahkemesine sunulan belgeler, İspanyol güvenlik ajansının Assange ve görüştüğü kişileri yasa dışı bir biçimde izlediğini iddia ediyordu.

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