Varto'da gurbetçiler 'Berlin' ve 'Paris'in adını yaşatıyor

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA) - MUŞ\'un Varto İlçesi\'nde 1966\'da meydana gelen depremden sonra yurt dışına işçi olarak giden, emekli olduktan sonra doğup büyüdükleri ilçeye yatırım yapan gurbetçiler açtıkları otel ve lokantada Berlin ve Paris\'in adını yaşatıyor. Avrupa\'da iki başkentin adının bulunduğu Varto\'da gurbetçilere ait tesislere özellikle tatile gelen gurbetçiler ilgi gösteriyor.

Varto\'da 19 Ağustos 1966\'da meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.9 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 2 bin 394 kişi öldu, bin 489 kişi yaralandı. Depremde Varto\'daki tüm yapılar ya yıkıldı, ya da kullanılamayacak şekilde hasar gördü. Geride çaresiz kalan ilçe halkından isteyen ise devlet tarafından çalışmak üzere yurt dışına gönderildi. Bunu fırsat bilen birçok kişi Avrupa ülkelerine giderek uzun yıllar çalıştı. Emekli olan Davut Bingöl ile Hasan Gündüz, doğup büyüdükleri topraklara dönerek kazandıklarını ilçe merkezinde otel ve lokanta açarak yatırıma dönüştürdü.

\'İŞLERİMİZ ÇOK İYİ\'

Yaşanan doğal afet sonucu gittiği Almanya\'da Amerikalı\'larla çalıştığını ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye döndüğünü belirten 65 yaşındaki Davut Bingöl şunları söyledi:

\"1966 Varto depreminden sonra Almanya’ya işçi olarak gittim. Berlin\'de Amerikalı\'larla 35 sene çalıştım. Onlar memleketlerine gittikten sonra bizi emekli yaptılar. 1974 yılında buradaki arsayı satın aldım. 30 yataklı yaptığım otele \'Berlin\' adını verdim. İşlerimiz çok iyi. Otele özelikle benim gibi gurbetçiler büyük ilgi gösteriyor.\"

LOKANTAYI 21 YILDIR İŞLETİYOR

Maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle Fransa’ya giden ve orada çalışıp para kazandıktan sonra Türkiye’ye dönen 52 yaşındaki Hasan Gündüz de şöyle konuştu:

\"1987 yılında Avrupa’ya gittim. 5- 6 sene çalışıp para biriktirdim. Özellikle memleketime yatırım yapmayı düşünüyordum. Varto\'ya gelip baktığımda iyi bir lokanta yoktu ve en iyi işin bu olacağına karar verdim. Bu lokantayı 21 yıldır işletiyorum. Parayı Paris\'te kazandığım için lokantanın ismini \'Paris\' koydum. Nerede ekmek yemişsem oraya ihanet etmem. Varto çoktan Avrupa Birliği\'ne girmiş. Varto Avrupa’nın bir parçası gibidir. Bu sene Avrupa’dan gelen gurbetçilerimiz çoktu. İyi çalıştık, iyi para kazandık.\"

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