Varto'da aileleri ikna edilen kız çocukları, okula başladı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya başkanlığında kurulan ikna komisyonuyla, çeşitli nedenlerle okulu bırakmak zorunda kalan 5 kız öğrenci, yeniden eğitim-öğretime kazandırıldı.

Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya başkanlığında öğretmenler Adem Urkan, Hasan Atik, Kübra Abiç, çeşitli nedenlerle okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilerin tekrar eğitime kazandırılması için harekete geçti. İkna ekibi, çevre köylerde oturan 7 ve 8\'inci sınıf öğrencileri Rojin Demir, Sibel Yıldız, Dilan Erbey, Sıla Gökalp ve Şeyda Şahin\'in okulu çeşitli nedenlerle bıraktığını belirledi. Öğretmenler, köylere gidip, çocukların ailelerini ziyaret etti. Yapılan görüşmeler sonucu aileler kızlarını yeniden okula göndermeye karar verdi.

İlçe ve bağlı köyleri dolaşarak okula devam etmeyen öğrencileri tekrar eğitime kazandırmak için çalışmalarının devam edeceğini belirten Müdür Alper Akkaya, 5 kız çocuğunun okula dönmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

BOYUM UZUN DİYE OKULU BIRAKTI

Sınıf arkadaşlarına göre boyunun uzun olduğu gerekçesiyle okula devam etmediğini söyleyen öğrencilerden Sibel Yıldız, \"Okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz sayesinde yeniden okula dönebileceğim. Onlara teşekkür ediyorum. Ben okuyup, hemşire olacağım. Benim gibi okulu bırakan kızlardan isteğim, onlar da sınıflarına dönsünler. Evde oturup ne yapacaklar? Çünkü okul hayattır\" dedi.

Kızı Sibel\'in okula gitmesini çok istediğini belirten Reyhan Yıldız, \"Kızımın okula gitmesini çok istiyordum. Ama boyum uzun diyerek okula gitmek istemedi. Sağ olsunlar öğretmenleri evimize kadar gelip kendisini ikna edip okula götürdüler\" diyerek öğretmenlere teşekkür etti.

Okuyup din dersi öğretmeni olmak istediğini söyleyen Dilan Erbey ise, \"Ben sene başında çok okumak isterdim. Bir hedefim vardı. Ailemden dolayı okula gelemedim. Sağ olsunlar öğretmenlerim beni almaya geldiler. Beni okula getirdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Okuyup din dersi öğretmeni olmak istiyorum. Okula devamsızlık yapan arkadaşlarımın da okula gelmelerini istiyorum. Okumak bambaşka bir duygu, insan hayatı okumakla öğreniyor\" diye konuştu.

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