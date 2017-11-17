Varto Kaymakamı, okul yemeklerini denetledi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, okul ve yurtlarda öğrencilere verilen yemekleri denetledi, yemek firmalarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Çaylar Yatılı Bölge Okulu\'na giderek öğrencilere verilen yemek ve mutfakları denetledi. Kaymakam Çetin, yüklenici firma tarafından dağıtılan yemeklerin standartlara uygun olup, olmadığını, öğrencilerin dağıtılan yemeklerden doyup doymadıklarını sordu. Firmalar tarafından öğrencilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu yönünde bazı duyumlar aldıklarını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin şunları söyledi.

\"Bu duyumlar üzerine daha önceden diğer okulumuzda gerekli tespitleri yaptık. Yetkili firmanın daha güzel ve standartlara uygun yemek vermesi konusunda kendilerini uyardık. Taşıma merkezli okullarımızı bu hafta denetledik. Bundan sonrada okullarımızda sürekli denetimler yapacağız. Devletin öğrencilere sağladığı imkanların heder olmaması açısında gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Firmaya öğrencilere daha kaliteli yemek yapması konusunda uyarılarımız oldu. Bundan sonra yüklenici firmanın zamanında, şartlara ve standartlara uygun yemek vermeleri konusunda görüştük. Öğrencilerimizle konuştuk. Bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Çaylar Yatılı Bölge Okulu, TEOG\'da çok başarılı sonuçlar aldı. Umarım bu sene de aynı başarıyı elde eder.\"

Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, beraberinde Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Çaylar Jandarma Karakol Komutanı Üstçavuş İbrahim Bütün ile birlikte Çaylar Yatılı Bölge Okulu\'nda öğrencilerin istek ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Çetin, öğretmenler tarafından verilen derslere de eşlik etti.



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