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Dünya
Deutsche Welle

Varşova'da enerji zirvesi

Rusya'dan Ukrayna ve Avrupa Birliği'ne doğalgaz sevkiyatının görüşüleceği üçlü toplantı bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılıyor.

02 Mayıs 2014 13:38

Toplantıda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nu enerjiden sorumlu üye Günther Oettinger temsil ediyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak ile Ukrayna Enerji ve Sanayi Bakanı Yuriy Prodan da toplantıda hazır bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz borcunu ödemeyen Kiev’e haziran ayından itibaren ön ödeme ile gaz satışı yapılabileceğini açıklamış, borcun ödenmemesi halinde doğalgaz sevkiyatına son verebileceklerini açıklamıştı. Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını durdurması AB ülkelerini de etkileyeceğinden Brüksel devreye girerek bir üçlü toplantı düzenlenmesini sağlamıştı.

Ukrayna, Rus doğalgazını Avrupa’ya ulaştıran en önemli transit ülke. Moskova yönetimi daha önce de doğalgazı koz olarak kullanmıştı. Rusya ödenmeyen faturaları gerekçe göstererek 2005-2006 ve 2009-2010 yıllarında Ukrayna'nın doğalgazını geçici olarak kesmiş ve bundan doğalgaz ikmalinin yüzde 40'ını Ukrayna üzerinden yapan AB ülkeleri de etkilenmişti.

Kırım gitti, indirim bitti

Rusya ile Ukrayna arasında 2010 yılında imzalanan anlaşmaya göre, Kırım Sivastopol'deki limanın Rus donanması tarafından kullanımı karşılığında, Ukrayna'ya satılan doğalgazın fiyatı düşürülmüştü.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasıyla birlikte doğalgaz fiyatlarındaki indirimin kalktığını, yeni ve eski fiyatlar arasındaki farkın da geri ödenmesini istediklerini ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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