Eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan: AK Parti'nin ciddi düşüşte olduğu yandaş gazete başlıklarından belli oluyor

Eski Varşova Büyükelçisi, eski YÖK Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Ziya Özcan, "AK Parti'nin ne kadar ciddi düşüşte olduğu yandaş gazete başlıklarından belli oluyor" dedi.

Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Ziya Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye gazetesinin, "Türkiye pandemiden güçlenerek çıkıyor" manşetine göndermede bulunarak, "AK Parti'nin ne kadar ciddi düşüşte olduğu yandaş gazete başlıklarından belli oluyor. Siz bu yalanlarla ancak yandaşlarınızı kandırabilirsiniz.Halkın çoğu bu algı operasyonlarına inanmıyor artık" diye yazdı.