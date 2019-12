T24 -

Genç kuşağın dikkat çekici ressamlarından Turan Büyükkahraman’ın “Duvarlar” isimli sergisi, 12 Aralık -10 Ocak tarihleri arasında, Taksim’deki Piramid Sanat’ta sanatseverlerle buluşuyor.Sanatçı sergisinde, reklam afişlerinden sloganlara, ilan-ı aşklardan graffitilere kadar geniş bir paylaşım alanı oluşturan duvarları bir anlamda önümüze sunuyor.Mimar Sinan Üniversitesi, Resim Bölümü’nü bitiren Büyükkahraman, okulun son yıllarında kent duvarlarına başlayan ilgisini şöyle anlatıyor:“Modern çağın duvarlarında tüketim toplumunun reklam afişlerinden tutun, futbol takımı fanatiklerinin sloganlarına, sevgililerin ilanı aşklarına, genç militanların siyasi ideolojilerine kadar geniş bir paylaşım alanı oluşmuştur. Bu anlamda, kent duvarlarına olan ilgim üniversite yıllarımda son sınıf öğrenciliğimden başlar. Her gün önünden geçtiğimiz duvarlardan kadrajlar alarak bazen de bütün olarak mekânı da kapsayan, kaldırım ve yol gibi, resimler ürettim. Bir anlamda, duvarları önünüze sunuyorum.”Resimlerini oluştururken İstanbul’un bir yakasından diğer yakasına uzanan geniş bir alanı tarayarak malzeme topladığını belirten sanatçı, “Kent duvarları bulundukları bölgenin sosyo-kültürel alt yapısının ipuçlarını da verir. Hali vakti yerinde, hayatlarından memnun kişilerin yaşadığı semtlerden, resim için gerekli malzemeler çıkmıyor. Bunlar eylem dışı, ellenmemiş daha doğrusu yaşayanları tarafından pek de müdahaleye uğramamış statik ve hareketsiz duvarlardır. Oysa aksi istikamette, varoşların duvarları için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Varoş duvarları düzeni sevmez, asidir, hareketlidir. Bu hareketliliğin öyle anları vardır ki, duvar yüzeyi yırtılan afişlerle görsel bir şölene dönüşmektedir. Birbirleri üstünde yarattıkları derinlik kendiliğinden oluşan, hesapsız müdahalelerle ortaya çıkan, maksimalist bir renk, bir yazı cümbüşüne dönüşür. Duvarlardaki afişlerin her biri ayrı kompozisyona müsait zengin görsel efektlerle donatılmıştır,” diye anlatıyor kent duvarlarına olan tutkusunu.Paleotik devirden kalma Fransa’daki Lascaux ve İspanya’daki Altamira mağaralarına uzanan duvar resimlerinden başlamaya gerek görmediğini belirten genç sanatçı Büyükkahraman, “Her çağ kendi ihtiyaçları ölçüsünde duvarla iletişime geçer. Beni de şu an içinde yaşadığımız çağ cezbediyor,” diyor.Yazı ve fotoğraflar: İrem Ahmetoğlu (MİHA)