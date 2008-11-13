Varoş çocuklarının yemeği vitamin oldu

Çocuk vitamin pazarı 10 milyon doları geçti, 25 firma kıran kırana rekabete başladı. Sadece zenginlerin değil alt gelir grubunun da iyi beslenemeyen çocuğunu doktor tavsiyesiyle vitaminle takviye etmesi, likit ürünlerde pazarı geçen yıla göre yüzde 30 oranında büyüttü



Alt gelir grubunun iyi beslenemeyen çocuğunu vitaminle takviye etmek istemesi, firmalara ‘vitamin’ oldu.



Ekmek yok öyleyse vitamin yiyin



Türkiye’de vitamin pazarında rekabet kıran kırana devam ederken, ‘çocuk’ kategorisi de bundan payını alıyor. Yılda yüzde 25-30 arasında büyüyen çocuk vitamin pazarı Türkiye’de sadece likit ürünlerde 10 milyon dolara ulaşırken, yaklaşık 25 firma bu alanda rekabet ediyor. VitAgil markasıyla çocuk pazarında faaliyet gösterdiklerini belirten Allergo İlaç Genel Müdürü Ahmet Erkan, “VitAgil, daha çok alt gelir grubunun yoğun olduğu yerlerde satılıyor. Çünkü bu yerlerde çocuklar yeterli beslenemediği için doktorlar da bilinçli olarak bu çocuklara en kapsamlı vitamin ve mineral desteğini gerekli görüyorlar” dedi.



Zengin de kötü besleniyor



Erkan, şöyle devam etti: “Ancak üst gelir gruplarının çocuklarının da dört dörtlük bir beslenme tarzına sahip olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü bu gelir gruplarına dahil çocukların ailelerinin çoğunda anne ve babanın çalışan bireyler olmalarıyla alakalı olarak, donmuş gıdalarla ve fast-food gibi sağlık açısından zararlı yiyeceklerle besleniyorlar. Ayrıca sebze ve meyve tüketimleri olsa da, tüketilen besinlerin çoğu doğal ve organik olmadığı için yine vücut gereken vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayamıyor...”



Asıl rekabet 2-14 yaşta



Çocuk vitamin pazarında rekabetin 2 yaşından sonra söz konusu olmaya başladığını belirten Erkan,”Çünkü 2 yaşa kadar doğumdan itibaren genel eksikliği görülen ve 2 yaşa kadar devletin ücretsiz olarak sağlık ocaklarında verdiği D3 vitamini ve demir destekleri var. Dolayısıyla 2 -14 yaş arası dönem rekabet dönemi olarak kabul edilebilir” dedi. Bu yaş aralığı için bu pazarda çok farklı ürünlerin bulunduğunu dile getiren Erkan, “Ülkemizde genel olarak eksiklikleri görülenler ise demir+D3, çinko ve kombine vitamin ve mineraller” diye konuştu.



3 milyon YTL ciro yaptı



Allergo’nun geçtiğimiz yıl 3 milyon YTL ciroya imza attığını ve bunun 750 bin YTL’sinin VitAgil’den geldiğini belirten Ahmet Erkan, “Bu yılki ki ciro hedefimiz ise 5 milyon YTL olup, bu rakamın 1 milyon 800 bin YTL’sinin VitAgil’den gelmesini bekliyoruz” dedi.



Sentetik vitaminler yerini likit ürünlere bırakıyor



“Amerika’da da görüldüğü gibi obezite artıyor ve kanser vakalarının artması ile birlikte eski nesil sentetik vitaminler yerlerini doğal ve saf preparatlara bırakıyor” diye konuşan Allergo İlaç Genel Müdürü Ahmet Erkan, şu bilgileri verdi: “Bunlarda olduğu gibi konsantre şekilde likit olarak sunuluyorlar. Dolayısıyla ‘trend aynı bu şekilde’ demek mümkün. Biz de bu trende paralel olarak hedefimizi hep likit ürünler ile devam ettirmeyi düşünüyoruz ve işbirliğimizi de Salus ve Ökopharm firmasıyla yapacağız.”



