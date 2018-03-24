Varna Zirvesi öncesi Avrupa Parlamentosu'nun 75 üyesinden Türkiye mektubu

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 75 üyesi, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'e gönderdikleri mektupta AB -Türkiye ilişkilerinin insan hakları çerçevesinde ele alınması çağrısında bulundu.

Euronews'te yer alan habere göre, AP'de 75 milletvekilinin imzasını taşıyan mektupta Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için AB liderlerinden Türk hükümetine baskı yapılması isteniyor.

Türkiye'yi eleştiren AP üyeleri, "Türkiye'de haksız şekilde tutuklanan her bir gazeteci ülkenin demokrasisine zarar veriyor. Bu kişilerin durumları AB - Türkiye zirvesinin ana gündemini oluşturmalı." dedi.

'Türkiye'de bağımsız yargının çökertilmesinden dolayı derin üzüntü duyuyoruz' diyen milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'in arkasına saklanıp haksızlıkları örtbas etmeye son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Mektuba imza tana AP üyeleri:

Fabio Massimo CASTALDO (EFDD)

Tanja FAJON (S&D)

Rebecca HARMS (Greens/EFA)

Michaela ŠOJDROVÁ (EPP)

Jordi SOLÉ (Greens/EFA)

Julie WARD (S&D)

Ana Gomes (S&D)

Ana Miranda (Greens-EFA)

Anna Maria Corazza Bildt (EPP)

Bart Staes (Greens/EFA)

Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

Benedek Jávor (Greens/EFA)

Bernd Lucke (ECR)

Birgit Sippel (S&D)

Barbara Lochbihler (Greens EFA)

Bodil Valero (Greens/EFA)

Boris Zala (S&D)

Brando Benifei (S&D)

Bronis Ropé (Greens/EFA)

Charles Goerens (ALDE)

Claude Turmes (Greens/EFA)

Costas Mavrides (S&D)

Demetris Papadakis (S&D)

Eleonora Evi (EFDD)

Elly Schlein (S&D)

Eva Joly (Greens/EFA)

Georgi Pirinski (S&D)

Georgios Epitideios (Non-attached Member)

Helga Stevens (ECR)

Helga Trüpel (Greens EFA)

Hilde Vautmans (ALDE)

Isabella Adinolfi (EFDD)

Jaromir Stetina (EPP)

Javi López (S&D Group)

Jiří Pospíšil (EPP)

Joachim Starbatty (ECR)

John Howarth (S&D)

José Inácio Faria (EPP)

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Jude Kirton-Darling (S&D)

Judith Sargentini (Greens/EFA)

Keith Taylor (Greens/EFA)

Klaus Buchner (Greens/EFA)

Liadh Ní Riada (GUE-NGL)

Luke Ming Flanagan (GUE-NGL)

Lynn Boylan (GUE-NGL)Marco Valli (EFDD)

Margrete Auken (Greens/EFA)

Maria Arena (S&D)

Marie-Christine Vergiat (GUE-NGL)

Marietje Schaake (ALDE)

Mark Demesmaeker (ECR)

Martina Anderson (GUE-NGL)

Matt Carthy (GUE-NGL)

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

Miapetra Kumpula-Natri (S&D)

Michal Boni (EPP)

Michel Reimon (Greens/EFA)

Michèle Rivasi (Greens/EFA)

Monica Macovei (ECR)

Nikos Androulakis (S&D)

Nadja Hirsch (ALDE)

Pascal Durand (Greens/EFA)

Patricia Lalonde (ALDE)

Pavel Svoboda (EPP)

Peter Kouroumbashev (S&D)

Piernicola Pedicini (EFDD)

Renate Weber (ALDE)

Richard Sulík (ECR)

Rina Ronja Kari (GUE-NGL)

Sirpa Pietikäinen (EPP)

Soraya Post (S&D)

Stefano Maullu (EPP)

Takis Hadjigeorgiou (GUE-NGL)

Terry Reintke (Greens/EFA)

Theresa Griffin (S&D)