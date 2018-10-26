Varlık Fonu'nun 7 günde denetlenmesine tepki: Skandal!

Türkiye Varlık Fonu’nun denetim raporlarını görüşmek üzere toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile 1.5 yıl önce de çalışıldığının ortaya çıkması, ‘bu şirkete ödeme yapıldı mı, yapılmadı mı?’ tartışmasını yeniden başlattı. Türkiye’nin dev varlıklarının devredildiği Türkiye Varlık Fonu’nun yazışmalar dahil 7 günde denetlenmiş olması ise “skandal” eleştirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Garo Paylan’ın, sosyal medyadan yayımladığı belge ile 1.5 yıl önce fona ilişkin belgelerin, raporların ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey ile paylaşıldığı ortaya çıktı. Daha önce AKP Sözcüsü Ömer Çelik, McKinsey ile sözleşme imzalanmadığını açıklamıştı. Paylan, fonun denetim raporlarında “muğlak” yerler bulunduğuna, bazı danışmanlık şirketlerine milyonlarca lira ödeme yapıldığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2 ay önce McKinsey ile çalışmaya karar verildiğini söylediğine dikkat çeken Paylan, “Oysa 1.5 yıl önce, belki de daha önce bir çalışma başlamış. Ancak bunun detaylarını bilmiyoruz. Denetim raporları ‘gizli’ ibarelerle gönderildiği için komisyonda da gizli oturum yapmaya kalktılar” diye konuştu.

Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç’in de “oturumun gizli yapılması için sebep yok” dediğini ancak daha sonra “gizli” toplantıda ısrar ettiğini söyledi.

"Birkaç ay sürer"

Başka bir “skandal” daha olduğuna işaret eden Paylan, “Denetim şirketinden denetim talep edilmesi ile raporun çıkması arasında sadece 7 gün var. Buna yazışmalar da dahil. Türkiye’nin kıymetli varlıklarının, onlarca şirketin olduğu bir yapının 7 günde denetlendiği iddia ediliyor. Büyük bir skandal. Oysa böyle bir denetim birkaç aydan önce yapılamaz” diye konuştu.