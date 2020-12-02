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Varlık Fonu ve Katar anlaşmalarının araştırılması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

"Ortada varlığımız yok, borç içindeyiz, varlıklarımız elden gidiyor"

02 Aralık 2020 19:34

CHP Grup Başkanvekillerinin, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) işlemleri ve Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a devredilmesinin araştırılması için komisyon kurulması önergesinin gündeme alınması AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Görüşmelerde CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Ortada varlığımız yok, borç içindeyiz, varlıklarımız elden gidiyor" derken, İyi Partili Erhan Usta, "Katar'la olan bu karanlık ilişkilerin mutlak suretle gözden geçirilmesi lazım. Bu fon kapatılmalıdır" dedi.

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