Varlık Fonu toplantısı sona erdi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. <br /><br />Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. </p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/berat-albayrak-in-varlik-fonu-yonetim-kurulu-uyeligi-sonlandirildi,917392" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYIN: Berat Albayrak'ın Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırıldı</a></strong></p>\n</body>\n</html>