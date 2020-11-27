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Ekonomi

Varlık Fonu toplantısı sona erdi

27 Kasım 2020 19:26

Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.  

Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. 

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