Varlık Fonu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.



Vahdettin Köşkü'nde saat 19.00'da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

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