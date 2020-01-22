Varlık Fonu raporlarının Meclis'e getirilmemesine tepki: "'Yandaş kurtarma fonuna dönüştü"

Türkiye Varlık Fonu’nun yasaya göre her yıl ekim ayında önceki yıla ilişkin denetiminin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılması gerekmesine karşın 2018’e ilişkin denetim raporları hâlâ gelmedi. Kurumun, 2016 ve 2017 yılına ilişkin denetimlerinin de zamanından sonra yapılması tartışmalara neden olurken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu’nun başında kendisi, yönetiminde damadı olduğu için şirketi bir aile şirketi olarak görebilir, ancak bu şirket bir aile şirketi değil” diye tepki gösterdi.

Kuruluşundan bu yana bünyesine dahil edilen şirketlerlerle gündeme gelen ve 2018’e ilişkin denetim raporları yasal süresinin üzerinden 3 ay geçmesine karşın hâlâ TBMM’ye sunulmayan Türkiye Varlık Fonu’nun bünyesinde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, Kayseri Şeker Fabrikası, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazlar bulunuyor. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Varlık Fonu’nun yandaş kurtarma fonuna dönüştüğünü kaydeden Özel, en son İstanbul Finans Merkezi müteahhitlerinin kurtarıldığını ifade etti. Yandaşların kurtarılması için kamu şirketlerinin zararlarının katlandığına işaret eden Özel, fonun denetiminin ortadan kaldırılmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. Özel, “Tüm siyasi partilere ve özellikle AK Parti’ye Varlık Fonu raporunun bir an önce Meclis’e gelmesi ve Plan Bütçe Komisyonu’nda incelenmesi konusunda çağrı yapıyoruz. Parlamento çıkardığı kanuna sahip çıkmalı ve bu gecikmenin hesabını sormalıdır” diye konuştu.