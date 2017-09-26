Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde 12 önemli şirketin bulunduğunu hatırlatarak kullandığı "Varlık Fonu bunlara çökmüş değil" ifadesini değerlendirdi. "TVF, bir yıl boyunca yaptığı harcamaları, harcamaların kaynaklarını, yaptıysa finansal operasyonları, o çok şık web sayfasından kamuoyuna açıklamak durumundadır" diyen Toker, sözlerine "TVF’nin, OHAL KHK’leriyle bünyesine kattığı kamu şirketlerine 'çökmediği'ne dair Başbakan beyanı, ancak bu verileri kamuoyuyla paylaşırsa inandırıcı olur" diye devam etti.

Çiğdem Toker'in "Varlık Fonu o kurumlara ‘çökmemiş!" başlığıyla yayımlanan (26 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra kuruldu. TVF’yi kuran yasal düzenleme, Meclis’e bir kanun tasarısıyla değil, AKP’li vekillerin “yukarıdan” talimatlı biçimde imzaladığı kanun teklifiyle getirildi.

Sayıştay denetimine kapalı ve 20’nin üzerinde yasadan muaf tutularak, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en ayrıcalıklı şirketi olarak kurgulandı.

TVF’nin Meclis’teki yasa görüşmeleri sırasında, Fon’un altyapı projelerinin finansmanına destek sağlayacağı; bu projelerin, “en ziyade müsaadeye mazhar” müteahhitlerin yaptığı/ yapacağı köprü, tünel, Kanal İstanbul projeleri olacağı ortaya çıktı.

TVF’nin içi, kuruluş sürecine “yakışan” bir şekilde OHAL KHK’leri marifetiyle dolduruldu.

Gerçek amacı 15 Temmuz darbecilerini hızlı yargılamak olan OHAL, TVF’nin ülkenin kamu sermayeli mali ve finansal birikimini kapalı operasyonlarla yönetmesi için kullanıldı. İçinde ne tür faaliyetlerin yapıldığını, sözgelimi BIST’e müdahale edip etmediğini kimsenin bilmediği TVF’nin başkanı, yine bilinmeyen nedenlerde “yürümüyor” diye görevden alındı. Başbakan Binali Yıldırım’ın görevden alma yazısı, Resmi Gazete’de değil Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandı.



‘Çökmemiş’ de bir yılda ne yapmış

TVF’nin bağlı olduğu Başbakan Binali Yıldırım, dün dört Tv’nin ortak canlı yayınındaydı. TVF’nin yeni başkanını belirlemek üzere çalıştıklarını; bu hafta değilse bile kısa süre içinde belirleneceğini söyledi. Fakat TVF başkanının görevden alınma gerekçesini ne o açıkladı, ne de soran oldu.

Başbakan uzun uzun genel anlamıyla varlık fonlarını anlattı. Varlık fonlarının bütün dünyada büyük yatırımlara kaynak sağladığını, cari açığın büyümesini engellediğini, TVF’nin de böyle bir çalışma yapacağını söyledi. Bir yıl önceki laflar yani.

TVF bünyesinde 40 milyar doları bulan, Türkiye’nin 12 önemli şirketi bulunduğunu da hatırlatıp “Varlık Fonu bunlara çökmüş değil” dedi.

Evet, bu argo tabiri kullandı Başbakan Yıldırım.

Peki, TVF kamu bankalarına, kamu şirketlerine “çökmediyse”, bir yılı aşkın sürede ne yapıldı, bu şirketler ile nasıl bir ilişki kuruldu, mali ilişkilerin denetimi yapıldı mı, bağımsız denetim raporu nerede, harcama tutarı nedir gibi sorular da sorulmadı.

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TVF, istediği kadar ayrıcalıklı bir şirket olarak kurgulansın.

Bir yıl boyunca yaptığı harcamaları, harcamaların kaynaklarını, yaptıysa finansal operasyonları, o çok şık web sayfasından kamuoyuna açıklamak durumundadır.

TVF’nin, OHAL KHK’leriyle bünyesine kattığı kamu şirketlerine “çökmediği”ne dair Başbakan beyanı, ancak bu verileri kamuoyuyla paylaşırsa inandırıcı olur.