Varlık Fonu'nun 2018 yılı raporu 5 aydır Meclis'e sunulmadı

Kuruluşundan bu yana bünyesine dahil edilen şirketlerle tartışma yaratan Türkiye Varlık Fonu’nun 2018’e ilişkin denetim raporları yasal süresinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın TBMM’ye sunulmadı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Ocak 2020’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a fonla ilgili denetim raporlarının Meclis’e gelmemesiyle ilgili soru önergesi verdi. Ancak Özel’in verdiği soru önergesi de yaklaşık 50 gün bekletildikten sonra 10 Mart 2020 tarihinde işleme konuldu. Konuya ilişkin verdiği soru önergesinin 47 gün sonra işleme alınmasına tepki gösteren Özel, “Varlık Fonu’nun denetim görevi Meclis’te olduğu ve kanuna uyulmadığını itiraf etmemek için bu önergeye adeta ölü taklidi yapılıyor” dedi.

Öte yandan, Fon bünyesinde Ziraat Bankası, Halkbank, Türkiye Petrolleri, BOTAŞ, PTT, TÜRKSAT, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, ÇAYKUR, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve mülkiyeti Hazine’ye ait bazı taşınmazlar yer alıyor.