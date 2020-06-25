Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Turkcell'in İsveçli ortağı memnun ayrıldı, bilek bükme iddiası doğru değil; kasabanın şerifi gibi davrandık

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Türkcell hisselerinin satın alınmasını Dünya yazarı Vahap Münyar’a değerlendirdi. Satın alma operasyonunda üstlendikleri rolü kovboy filmlerindeki kasabanın şerifine benzeten Sönmez, şirketlin hissedarları arasındaki anlaşmazlığı çözme çabalarına Mayıs 2019’da dahil olduklarını belirterek, “O günlerde taraflar birbirlerine silahları doğrultmuştu. Biz, ‘Silahları indirin, kasaya koyun. Madem aynı masanın etrafındayız, sorununuz neyse yardımcı olalım, çözülsün. Çözüm istemiyorsanız, barda değil, çıkın dışarıda hesaplasın” dediklerini belirtti.



Zafer Sönmez, Türkcell’in kurucusu Çukurova Holding’te Mehmet Emin Karamehmet’in sağ kolu Osman Berkmen’e verdikleri mesajı şöyle anlattı: “Ziraat Bankası, 1.6 milyar dolarlık teminatla burada devrede. Siz aradan çekilin, biz Ziraat Bankası’na olan yükümlülüğünüzü çözelim. Bu aşamadan sonra siz bir anlamda ceketinizi alıp buradan çıkın.”



Sönmez, Ziraat Bankası’na ise şu mesajı verdiklerini söyledi: “Türkiye Varlık Fonu’na 1.6 milyar dolarlık yeni kredi açın. Biz o krediyle Türkcell’deki teminat defterinizi kapatalım. Buradaki muhatabınız artık biz olalım.”



Telia’nın temsilcisine ise şu mesaj gitti: “Masaya Türkiye’nin Varlık Fonu oturdu. Muhatabınız artık devlet. Gördüğümüz kadarıyla Türkcell’in sahibi görünen karmaşık şirketlerdeki payınızı satmak istiyorsunuz. TVF olarak biz o hisseleri almaya hazırız.”

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rus LetterOne’in tepe yöneticisi ile en son Boğaz’da yemekte buluştuğunda şunları söylediğini belirtti:

“Gözlerimin içine bakın, kararınızı verin. Türkcell’deki tüm taraflar olarak kapana kısılmış durumdasınız. Çatı şirketlerde hisseniz var ama Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’de aynı oranda etki”li olamıyorsunuz. Karşınızda devlet var ve bu işi çözecek.”

Sönmez, “Bu operasyon, yıllanmış hissedar kavgalarını bitirmesiyle Türkcell’in önünü açacak, TVF de, ‘Türkiye’nin varlıklarını satacak’ imajını önemli ölçüde kafalardan silecek” dedi.

“Devlet yabancının bileğini büktü, Telia’yı kaçırdı” diyenler olduğunu söyleyen Sönmez, ‘Bilek bükmek asla söz konusu değil. Telia Company, bu işlemden memnuniyetini kendi açıklamalarıyla ortaya koydu. 'Kapana kısılmışlık' bir iskonto değeri yaratıyor. Telia’ya ödenecek 530 milyon dolarlık bedel, söz konusu 'iskonto' düşünülerek hesaplandı" diye konuştu.

Barış Soydan 'kol bükme" iddialarını sormuştu

T24 yazarı Barış Soydan, Telia’nın Türkcell’deki hisselerini piyasa değerinin yüzde 54 altına sattığına dikkat çekerek, “Kapalı kapılar arkasında ‘kol bükme’ operasyonu mu yapıldı?” diye sormuştu.