Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez: Turkcell'de 15 yıllık düğümü uzlaşmayla çözdük

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünün, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözüldüğünü belirtti. Türkiye Varlık Fonu'nun Çukurova Holding ve Telia'nın hisselerini alarak Turkcell'in ana hissedarı haline gelmesini değerlendiren Zafer Sönmez, "Turkcell'in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz" dedi. Sönmez şöyle devam etti:

"Turkcell bizi uluslararası, global finansal yatırımcılar ligine sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım? Bunun planını yapıyoruz."

Sönmez, Varlık Fonu'nun stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapmayı sürdüreceğini de belirtti.