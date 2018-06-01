Varlık Barışı semineri düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) - MAZARS Denge, Vergi Barışı\'na yönelik İstanbul\'da bilgilendirme semineri düzenledi. Seminere, İstanbul Vergi Bölümü Başkanı YMM Mustafa Tan, Mazars Denge Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer ve CustomsAudit Kurucu Ortağı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım ve ilgililer katıldı.

Seminerde katılımcılara Varlık Barışı ile ilgili detaylı bilgi verilerek, kanunla birlikte gelen değişiklikler masaya yatırıldı. Seminerde yaptığı konuşmada Mazars Denge İstanbul Vergi Departmanı Lideri YMM Mustafa Tan, \"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı kesinti yoluyla ödedikleri vergiler için matrah ve vergi artışı yapabilecekler\" dedi.

MÜKELLEFLERİN ÖDEME PLANI

Vergi ve diğer mali borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili yayımlanan 7143 sayılı yasa mükelleflere 2013-2017 yıllarına ait matrah ve vergilerini artırma imkanı getirdiğini söyleyen Tan,\" Gelir ve kurumlar vergisi açısından beyan edilen matrahlar 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20 ve 2017 yılı için yüzde 15 oranında artırılacak\" diye konuştu.

\"VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI AMAÇLANIYOR\"

Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer, Varlık Barışı olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunun yurt dışındaki varlıklarla ilgili getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

\"8 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunla oldukça kapsamlı bir \'vergi affı\' yine yeniden gündemimize girmiştir. Bu Af Kanunuyla; kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacakların tasfiyesine, matrah ve vergi artırımına, kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, varlık barışına ve yurt dışı bazı kazançların istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Varlık Barışı\'yla, yurt dışında bulunan varlıklar veya Türkiye\'de bulunup yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıklar kapsama alınmak suretiyle bu varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 7143 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri; yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları ve yurt dışı şube kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nda aranan koşullara bakılmaksızın istisna edilmiştir. Bunun için aranan tek şart, bu kazançların 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesidir.\"

\"GELECEKTE DOĞACAK VERGİ VE PARA CEZALARI İÇİN AVANTAJLAR VAR\"

CustomsAudit Kurucu Ortağı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yıldırım da, yeni yasanın gümrük ile ilgili kısmına yönelik şunları söyledi:

\"7143 sayılı yeniden yapılandırma yasası sadece mevcut ya da tebliğ edilen vergi ve para cezalarını kapsamamakta, gelecekte doğacak olanlar içinde çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Ayrıca, 31.07.2018 tarihine kadar firmalar gümrük beyanlarındaki ceza gerektiren aykırılıkları hakkında kendiliğinden beyanda bulunurlarsa büyüklüğü ne olursa olsun hatalı işlemleri dolayısıyla para cezası ödemeyeceklerdir. Böylece firmalar için risksiz beyaz bir sayfa açma imkanı getirilmiştir. Bu itibarla, firmaların temmuz sonuna kadar gümrük işlemlerini kontrol ettirerek hataları varsa kendiliğinden beyan yapmaları önem taşımaktadır.\"

(FOTOĞRAF)