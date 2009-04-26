Varis tedavi edilebilir bir hastalıktır

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Türkay, Türkiye'de erkeklerin yüzde 15, kadınların ise yüzde 25'inde varis görüldüğünü söyledi.



Doç. Dr. Cengiz Türkay, yaptığı açıklamada, varisin, toplardamarların genişleyip büküntülü hale gelmesiyle ortaya çıktığını belirtti.



Türkay, "Varis dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sık görülüyor. Türkiye'de erkeklerin yüzde 15, kadınların ise yüzde 25'inde varis görülüyor" dedi.



Variste genlerin en büyük etken olduğunu anlatan Türkay, "Varis oluşumunu hormonlar, uzun süre ayakta durma, sıcak iklim gibi nedenler kolaylaştırmaktadır. Varis hastalarında en sık görülen şikâyetler günün ilerleyen saatlerinde bacaklarda şişme, ağrı, dolgunluk hissi, kramptır" diye konuştu.



Varis ölümcül olabilir



Doç. Dr. Cengiz Türkay, zaman zaman varisli damarda iltihap, iyileşmeyen yara, cilt altı kanaması ve damar içi pıhtılaşması olabileceğini, damar içi pıhtısından bir parça kopması durumunda da varisin ölüme neden olabileceğini belirtti.



Varisin tedavisi olan bir hastalık olduğuna işaret eden Türkay, şunları söyledi:



"Son 4-5 yıldan beri varisi olan hastalar klasik cerrahi yerine damar içi uygulamalar (lazer, radyofrekans) ile tedavi edilip 3 saat sonra evine gönderilebilmekte ve bir gün sonra normal hayatına dönebilmektedir. Hasta, yapılan uygulamadan 10-15 gün sonra varis çorabını tamamen çıkarabilmektedir. Bu hastalığın kötü sonuçlarından korunmak için bol bol yürümek gereklidir. Ayrıca bol su içmeli, sıcak banyoları takiben bacaklara soğuk su uygulanmalı, uzun süren yolculuklarda (3 saatten fazla) varis çorabı giyilmelidir. Ancak Türkiye'de varisi olanların ancak yüzde 10'u tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi'nde modern tedavi yöntemleri uygulanıyor. Hastalar nasıl tedavi olunacağını bilmediği için hastaneye gelmiyor. Hastalar acı çekmeden kısa sürede varisten kurtulabilirler. Varis ihmal edilmemelidir."



(AA)

