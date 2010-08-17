Varis sıcak havada artıyor!

T24- Aşırı sıcakların yaşandığı yaz aylarında varis hastalarının şikayetleri artıyor. Uzmanlar, varisli kişilerin güneşte fazla kalmamalarını, sabah ve akşam saatlerinde varisli bölgelerine soğuk su ile masaj yapmalarını öneriyor.



Aşırı sıcaklar varisi olumsuz yönde etkiliyor. Varislerin, bacaklardaki toplardamarların uzaması, genişlemesi ve kıvrımlaşmasıyla meydana geldiğini belirten Sema Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Aşkın Ali Korkmaz, öğretmen ve tezgahtar gibi sürekli ayakta çalışan kişilerde ve masa başında uzun süre hareket etmeden çalışanlarda varisin sıklıkla görüldüğünü belirtti. Korkmaz, Kadınlarda ve yaşlılarda varis riskinin arttığına gebelerde ve şişmanlarda ise varisin daha sık görüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'de yaklaşık beş milyon varis hastasının olduğunu ifade etti.



Korkmaz, ilerleyen varislerin, bacaklarda ağrı ve ağırlık hissine yol açtığını hatırlatarak, şişen damarlarda kirli kanın birikmesine bağlı olarak gece krampları ve ödem sorunlarının yaşandığına değindi. Korkmaz ayrıca, varise bağlı olarak bacaklarda yanma, kaşıntı, döküntü ve lekelerle sıklıkla karşılaşıldığını belirterek, "Eğer şikayetiniz artarsa varisli bölgenize soğuk suyla masaj yapın" önerisinde bulundu.



Varis nasıl tedavi edilir?

Dr. Aşkın Ali Korkmaz, günümüzde varislerin etkili yöntemlerle tedavi edildiğini, çok ilerlemeyen vakalarda ise varis çoraplarıyla başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti. Korkmaz, küçük varislerde ise 'kloterapi' denilen yöntemle damara büzücü bir madde verildiğini ve böylece şişliğin kaldırıldığını belirtti. Bazı durumlarda damarı kuvvetlendirici ilaçların verildiğini, ilerlemiş vakalarda ise cerahi yöntemlere başvurulduğunu dile getiren Korkmaz, eskiden yapılan operasyondan sonra iz kaldığını, hastanın uzun süre yatmak zorunda olduğunu hatırlattı. Günümüzde pake ekstirpasyonu denilen yeni bir ameliyat yöntemi ile hastayı uyutmadan yapılan lokal anesteziyle yapılan işlemde iz kalmadığını anlatan Korkmaz, hastanın aynı gün içerisinde taburcu edildiğini söyledi. Korkmaz, varis rahatsızlığı bulunanlar için şu önerilerde bulundu: "Güneşe çok çıkmamalı. Hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmalı. Varisli bölgeye soğuk su ile masaj yapmalı. Hareketsiz kalmamaya dikkat etmeli. Kilo almamaya dikkat etmeli. Varis çorabı kullanmalı."