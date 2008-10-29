Varis sadece bacakta olmuyor

VKV Amerikan Hastanesi Gastroentereloji Bölüm Şefi Dr.Kasım Kazbay varis hakkında bilinmeyenleri anlattı:Varisler genel olarak toplar damar sisteminde kalınlaşma olarak tanımlanabilir. Damarların olduğu her yerde varis olabilir, ancak en sıklıkla üç yerde klinik sorunlara yol açabilirler:1- Bacak ve ayaklarda2- Yemek borusu ve mide içinde3- Testislerde(varikosel)Yemek borusu ve mide varisleri genellikle karaciğer ve dalak hastalıklarında görülür. En sık siroz ile karaciğer içinden geçen kan basıncının yükselmesi, buraya kan getiren damarlarda ve alternatif yollarında(Shunt) genişlemelere yol açar. Sirotik hastalarda hastalığı ortaya çıkaran ilk belirti olabilir.Genişleyen bu damarlar duvarlarının incelmesi ve basınç nedeni ile yırtılır, ani ve büyük kanamalara yol açarak hastaların hayatını tehdit eden ciddi kanamalara yol açar. Bu hastalar kan kusma, siyah renkli dışkılama, tansiyon düşüklüğü ve neticede bilinç kaybı ile genellikle acil servise gelirler. Sirozlu hastaların yaşamlarını yitirmelerinde en önemli etkenlerdendir.Tedavisi bu basıncı baskılayan Beta bloker ilaçlarla, kanama anında varislerin acil endoskopik tedavisi ile, ya da cerrahi olarak karaciğer transplantasyonu ile yapılabilir. Endoskopik olarak genellikle damar içine kanı pıhtılaştıran ilaçlar injekte edilir ya da varis çevresine lastik band takarak varisin boğulması sağlanır.