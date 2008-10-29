Varis sadece bacakta olmuyor

Varis denince genelde bacak ve ayak damarlarındaki dışa vuran görüntüler akla gelir. Oysa vücudun pek çok yerinde varis oluşabiliyor. Testisteki varis babalığı engelleyebilirHareketsizlik varisi tetikliyor
VKV Amerikan Hastanesi Gastroentereloji Bölüm Şefi Dr.Kasım Kazbay varis hakkında bilinmeyenleri anlattı:
Varisler genel olarak toplar damar sisteminde kalınlaşma olarak tanımlanabilir. Damarların olduğu her yerde varis olabilir, ancak en sıklıkla üç yerde klinik sorunlara yol açabilirler:
1- Bacak ve ayaklarda
2- Yemek borusu ve mide içinde
3- Testislerde(varikosel) Özellikle mide ve ciğerde neden varis oluşur? İç organlarda bulaşıcılığı var mıdır?
Yemek borusu ve mide varisleri genellikle karaciğer ve dalak hastalıklarında görülür. En sık siroz ile karaciğer içinden geçen kan basıncının yükselmesi, buraya kan getiren damarlarda ve alternatif yollarında(Shunt) genişlemelere yol açar. Sirotik hastalarda hastalığı ortaya çıkaran ilk belirti olabilir. Hastalığın seyri ve oluşum nedenleri nelerdir?
Genişleyen bu damarlar duvarlarının incelmesi ve basınç nedeni ile yırtılır, ani ve büyük kanamalara yol açarak hastaların hayatını tehdit eden ciddi kanamalara yol açar. Bu hastalar kan kusma, siyah renkli dışkılama, tansiyon düşüklüğü ve neticede bilinç kaybı ile genellikle acil servise gelirler. Sirozlu hastaların yaşamlarını yitirmelerinde en önemli etkenlerdendir. Hastalığın tanı ve tedavisi nasıl yapılır?
Tedavisi bu basıncı baskılayan Beta bloker ilaçlarla, kanama anında varislerin acil endoskopik tedavisi ile, ya da cerrahi olarak karaciğer transplantasyonu ile yapılabilir. Endoskopik olarak genellikle damar içine kanı pıhtılaştıran ilaçlar injekte edilir ya da varis çevresine lastik band takarak varisin boğulması sağlanır.