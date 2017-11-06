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Spor

VAR'ın bu haftasonundaki raporu

VAR'ın bu haftasonundaki raporu İSTANBUL,(DHA) -  Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) deneme amaçlı başlattığı VAR (video yardımcı hakem uygulaması) 11'inci hafta maçlarında da uygulandı

06 Kasım 2017 17:49

VAR\'ın bu haftasonundaki raporu

İSTANBUL,(DHA) - 

Merkez Hakem Kurulu\'nun (MHK) deneme amaçlı başlattığı VAR (video yardımcı hakem uygulaması) 11\'inci hafta maçlarında da uygulandı.
MHK\'nin, tartışmalı maçlardaki kararlar hakkında geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı bildirildi.
Demir Grup Sivassspor-Atiker Konyaspor maçının 16\'ncı dakikasında ev sahibi ekipten Bifouma\'nın, Konyalı Eren\'in ayağına basmasına rağmen Cüneyt Çakır\'ın penaltı vermesi ve tepki görmesi üzerine bu pozisyonda VAR\'ın vereceği karar da belli oldu. Çakır\'ın, defanstaki Eren\'in ayağına bakmadığı için hata yaptığı, VAR olsaydı bu penaltıyı iptal edeceği öngörüldü.
Ayrıca Göztepe-Beşiktaş maçında ev sahibinin attığı golün yine VAR tarafından iptal edileceği, Talisca\'nın penaltılık pozisyonunda ise hakem Hüseyin Göçek\'in bölgeye çok yakın olması yüzünden ise video yardımcı hakemlerin bu karara karışmayacağı belirtildi. 
Galatasaray-Gençlerbirliği maçında ise ev sahibi lehine verilen penaltıda rakip oyuncunun kolunun kapalı olması yüzünden bu kararın VAR tarafından iptal edileceği vurgulandı.
Kasımpaşa\'nın kart konusundaki isyanı ile ilgili ise Bursalı Titi ve Ertuğrul\'a çıkmayan kartlar konusunda VAR\'ın net bir gözlemi olmayacağı ve kartlar konusunda çekimser kalacağına dikkat çekildi.
 

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