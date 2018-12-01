Varikosel tedavi edilmezse kısırlığa sebebiyet veriyor

İSTANBUL, (DHA) – VARİKOSELİN, erkeklerin yüzde 15’ini etkileyen bir rahatsızlık olduğunu ve kısırlığa, sperm sayısında düşüklüğe sebebiyet verdiğini ifade eden Doç. Dr. Tolga Akman, “Varikoselin tek tedavisi ameliyattır. Mikrocerrahi genellikle biz ürolologların ilk tercihidir. Varikosel ameliyatı sonrası hasta 6 saat sonra ayağa kalkabilir” dedi.

Varikoselin, erkeklerin testisinde bulunan toplardamarların varisleşmesi yani genişlemesi olayına verilen isim olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Akman, varikosel hakkında bilgi verdi.

Hafif düzeyde iken hiçbir şekilde belli olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Akman, “Yıllar içerisinde ilerlemesi ile birlikte torbalarda şişlik, ağrı ve sperm hareketlerinde düzensizlik ve sperm sayısında düşüklük görünür. Çok ilerlemesi durumunda ise testisin boyutunda azalma ve erkeklik hormonu olan testesteron yapımında bozukluklara neden olabilir” diye konuştu.

“ÇOCUĞU OLMAYAN ERKEKLERİN YÜZDE 40’INDA SEBEP VARİKOSEL”

Varikoselin erkeklerin yüzde 15’ini etkileyen bir hastalık türü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akman, “Varikosel erkeklerde kısırlığa ve sperm sayı ve hareketlerinde düşüklüğe neden olabilir. Çocuğu olmayan erkeklerin yüzde 40’ında neden varikoseldir. Daha önce çocuğu olan sonrasında ikinci veya üçüncü çocuğu olmayan erkeklerde ise yüzde 80’inde neden varikoseldir. Varikosel, testis torbasında kirli kanı toplayan damarların genişlemesidir. Varikoselin tek tedavisi ameliyattır” dedi.

Her varikoseli olana ameliyat yapılmayacağını belirten Doç. Dr. Akman, “Sperm sayı ve hareketinde bozulması olan kişilere varikosel ameliyatı önerilir. Ameliyat sırasında hastanın kasık bölgesinden küçük bir kesi yapılır. Ameliyat çıplak gözle veya mikroskopik yapılabilir. Mikroskopik yapılmasının başarı oranı daha fazla ve komplikasyon oranı ise daha azdır” ifadelerini kullandı.

“AMELİYAT SONRASI SPOR AKTİVİTELERİNE 2 AY ARA VERİLMELİ”

Ameliyattan sonraki süreç hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Akman, “Varikosel ameliyatı sonrasında genellikle şişlik ve ağrı olması normal bir durumdur. Şişliğin inmesi 15-30 gün gibi bir süre zarfını bulabilir. Operasyon sonrasında gerekmedikçe çok fazla ayakta durulmaması ve çok uzun süre oturur durumda kasların büzüşmesine sebep olacak hareketlerde bulunulmamasını öneriyoruz. Kişi kendini zorlayıcı durumlardan kaçınmalı ve asla ağır yük kaldırılmamalıdır. Kabızlıktan kaçınılmalı. Bol bol su içmeli ve ağır yiyecekler yememeli. Varikosel ameliyat sonrasında spor aktivitelerine de en az 2 ay ara vermek gerekmektedir” dedi.

CERRAHİDEN SONRA YÜZDE 80 İYİLEŞME

Varikosel tedavisinde cerrahi müdahalenin sıklıkla kullanılan yöntem olduğunu ve uzman cerrahlar tarafından gözle veya mikroskop ile kasık bölgesine uygulanan operasyonla testiste gelen toplardamarların bağlandığını ifade eden Doç. Dr. Akman, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Cerrahi müdahale sonunda ise sperm sayısında ve hareketinde yüzde 70-80 oranlarında iyileşme görülür. Varikosel ameliyatı uygulanan cerrahi müdahaleye göre süresinde değişkenlik göstermektedir. Mikrocerrahi tekniği uygulandığı zaman ameliyatın süresi tek taraf için 45 dk- 1 saat aralığında sürmektedir. Varikosel ameliyatının en can alıcı noktası testise zarar veren genişlemiş toplardamarlarının bağlamasının yanında testisi besleyen atardamarın korunmasıdır. Bu atardamarın çapı 2 milimetre boyutundadır ve çıplak gözle görmek oldukça zordur. Ancak mikrocerrahi ile çok kolay bir şekilde atardamar ayrılabilmekte ve korunabilmektedir. Bu nedenle mikrocerrahi genellikle biz ürolologların ilk tercihidir. Varikosel ameliyatı sonrası hasta 6 saat sonra ayağa kalkabilir. Hastaneden ise aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Bir hafta içinde ise işine başlayabilir.”