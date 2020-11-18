Variety: Ali Koç, Los Angeles'tan malikâne aldı; 14.5 milyon doların tamamını nakit ödedi

ABD'nin popüler magazin dergilerinden Variety, iş insanı Ali Koç'un Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde 14.5 milyon dolara bir malikâne satın aldığını yazdı. Variety, Koç'un 5 milyon dolar indirim yaptırdığı malikâneyi tamamen nakit ödeyerek aldığını aktardı.

Variety'de yer alan habere göre, Ali-Nevbahar Koç çifti, Los Angeles'ta bulunan ve hem şehir hem okyanus manzarasına sahip olan Bird Caddesi'nden bir malikâne satın aldı. Koç çiftinin 14.5 milyon dolara satın aldığı malikâne için tamamen nakit ödeme yaptığı belirtildi. Haberde, Ali Koç'un Forbes dergisine göre 1 milyar dolarlık bir kişisel serveti olduğu hatırlatıldı.

Variety, 19 milyon dolarlık fiyattan nakit ödeme yapan Koç'lar için yaklaşık 5 milyon dolarlık indirim yapıldığını aktardı.

Malikânenin özellikleri

Çok katlı binada 836 metrekarelik bir yaşam alanı bulunduğu kaydedilirken yer altı garajında da en az 6 araçlık bir alan bulunduğu belirtiliyor. Cadde tarafında özel kilitli ve kameralarla izlenen bir giriş kapısı olduğu belirtilirken ön kapıdan önce bir yapay şelale tasarlandığı aktarılıyor. Salonda bir şömine bulunduğu belirtilirken evin içerisinde ayrı bir bar yer alıyor. Bar içerisinde iki adet mini buzdolabı, şarap rafı ve bulaşık makinesi bulunuyor. Mutfağın bazı noktalarında da özel bir tasarımcı tarafından geliştirilen paslanmaz çelik kullanıldığı belirtilirken zeminden-tavana kayan cam kapılar sayesinde manzaranın evin her yerinden görüldüğü vurgulanıyor.

Eve gelen ziyaretçiler için de 4 adet misafir yatak odası bulunurken bunların her birinde banyo olduğu da aktarıldı. Yatak odalarından birinin 'master suit'ten biraz daha küçük olduğu ve şehir manzaralı bir balkonu olduğu belirtiliyor.