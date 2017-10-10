Vardiya sistemi ruhsal hastalıklara yatkın hale getiriyor

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Psikiyatri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Uzman Doktor Selin Demet, hakaret, iğneleme, iş yükleme, kınama gibi vardiya ve nöbet usulü çalışma sisteminin de çalışanlarda psikolojik sorunlara neden olduğunu söyledi. Özellikle Manisa\'da yaygın olan vardiya sistemine dikkat çeken Demet, \"Gece çalışma sistemi bireyin biyolojik ritminin bozulmasına, gerek güneş ışınların gerek gece uykusunda salgılanan birtakım hormonların salgılanmasında bozulmaya neden olarak ruhsal hastalıklara yatkın hale getirmektedir\" dedi.

Dünya Ruh Sağlığı Günü\'nde Türkiye Psikiyatri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Uzman Doktor Selin Demet ve ruh sağlığı hekimleri açıklama yaptı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi önünde yapılan açıklamada, bu yılın teması olan \'işyerinde ruh sağlığı\'yla ilgili bilgiler verildi. Uzman Doktor Selin Demet, ruh sağlığının bozulmasında işyerindeki etkenlere dikkat çekerek, \"Olumsuz iş yaşamı fiziksel ve ruhsal hastalıkların oluşmasına geniş bir zemin hazırlıyor. Olumsuz iş yaşamı, depresyon ve kaygı bozuklukları dışında, alkol, madde kullanımı, devamsızlık, tükenmişlik gibi üretkenliği derinden etkileyen sonuçlar doğurabilir. İşyerindeki bezdirme ya da zorbalıkların sonucunda ortaya çıkan korku, kaygı, kaçınma, aşırı stres, ilişki kurma güçlükleri, sürekli savunma durumunda olma, şikayet etme, içe kapanma gibi davranışlar bireyin sadece işyerinde değil tüm yaşamını olumsuz etkileyecek ruh sağlığının bozulmasına neden olmaktadır\" diye konuştu.

\'GECE ÇALIŞMA DENGEYİ BOZUYOR\'

Çalışma yaşamını olumsuz etkileyen bir diğer etkenin de vardiya ya da nöbet usulü uzun çalışma saatlerinin olduğuna dikkat çeken Demet, \"Gece çalışma sistemi bireyin biyolojik ritminin bozulmasına, gerek güneş ışınların gerek gece uykusunda salgılanan birtakım hormonların salgılanmasında bozulmaya neden olarak ruhsal hastalıklara yatkın hale getirmektedir\" dedi. İş yaşamında cinsiyetlere göre psikolojik tacize uğrama sıklığında özel sektörde erkeklerin, kamu sektöründe kadınların daha fazla psikolojik şiddete maruz kaldığını kaydeden Demet, genel olarak da iş yaşamında kadınların daha fazla psikolojik tacize ya da gizli ayrımcılığa uğradığını söyledi.



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