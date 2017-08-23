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Spor

Vardar Teknik Direktörü Janevski: "Çok büyük bir maça çıkacağız"

Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, yarın 20

23 Ağustos 2017 23:46

Vardar Teknik Direktörü Cedomir Janevski, yarın 20.30\'da Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi, Ülker Stadyumu\'nda basın mensuplarının karşısına çıktı.
İlk maçta aldıkları 2-0\'lık galibiyetin avantajını korumak istediklerini söyleyen Janevski, turu geçmek istediklerini söyledi.
\"2-0\'A RAĞMEN ZOR BİR MAÇ OLACAK\"
Yarın çok büyük bir maça çıkacaklarını söyleyen Janevski, \"Her ne kadar 2-0\'lık avantajımız olsa da yarın zor bir maç olacak. Fenerbahçe, kalitesi çok yüksek bir takım ve çok büyük tecrübeleri var. Ateşli bir taraftar topluluğu önünde oynayacağız. İlk maçtaki 2-0\'lık skor büyük bir avantaj ama bu, turun garanti olduğu anlamına gelmez. Ben turu geçeceğimize inanıyorum. Önemli bir avantajımız var ve bu, bize pozitif enerji veriyor\" diye konuştu.
\"ELJİF GÜÇLÜ BİR YETENEK\"
Fenerbahçe\'nin resmi sözleşme imzalamak için FIFA\'nın kararını beklediği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas\'la ilgili konuşan Janevski, \"Eljif Elmas\'ı hiç görmedim. Ben uzun yıllar Belgrad\'da yaşadım. Onun ismini duydum. Çok iyi bir futbolcu olduğunu duydum. Güçlü bir yetenek. Nasıl bir futbolcu olacağını zaman gösterecek. Genç oyuncular için zaman lazım\" ifadelerini kullandı.
BLAZEVSKİ: \"SKORU KORUMAMIZ LAZIM\"
Vardar\'ın Makedon futbolcusu Blazevski de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Yarın çok zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Blazevski, \"Biz açık futbol oynuyoruz ve gol atmalıyız. Böylece işimiz kolaylaşacak. Tur için sahaya kalbimizi koymak zorundayız. İlk maçta aldığımız skoru korumamız lazım\" dedi.
VARDAR, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Öte yandan Vardar, yarın oynanacak maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Janevski yönetiminde Ülker Stadyumu\'nda gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, pas çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise, yarınki karşılaşmanın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Açıklamalar
-Antrenman
-Detaylar
Serhan TÜRK - İSTANBUL, (DHA)

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