-VARDAN: TÜRKİYE BİR TARİH ÇİZMEKTEDİR İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, ''Daha önce krizleri yaşamış olduğumuz dönemlerle bugünü mukayese edecek olursak, Türkiye'nin siyahla beyaz gibi çok farklı bir durumda olduğunu görebiliriz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde görüşen Vardan, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Geçen haftadan itibaren yeni hükümet üyelerini ve TBMM Başkanı Cemil Çicek'i ziyaret ettiklerini belirten Vardan, bu kapsamda bugün de beraberindeki heyetle Başbakan Erdoğan'a ziyarette bulunduklarını söyledi. Ziyarette, Erdoğan'ı tebrik ettiklerini, aynı zamanda yeni dönemde ele alınmasını arzu ettikleri konuları Başbakan ile paylaştıklarını kaydeden Vardan, MÜSİAD'ın 2011 Ekonomi Raporunda da yer alan, yakalanan büyümenin sürdürülebilir kılınması için Türkiye'nin bundan sonraki dönemde stratejik bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu dile getirdiklerini söyledi. Vardan, şöyle devam etti: ''Biz inanıyoruz ki, dünyanın sallandığı noktada Türkiye bugün bir tarih çizmektedir. Fakat bunu da devam ettirmesi gerekmektedir. 2023 yılında 25 bin dolar kişi başı milli gelire ulaşacaksak ve 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyorsak, o zaman çalışma şeklimizde, imalat sektörümüzde mutlaka araştırma geliştirmeye önem verip, yüksek katma değerli ileri teknoloji ürünlere geçmemiz gerektiğini ve topyekun kamusuyla, özeliyle, tüm insanlarımızla yeni döneme adapte olmamız gerektiğini söylemiştik. Bunu da aynı şekilde sayın Başbakanımızla paylaştık. Kendileri de zaten birçok kere bunları anlatmaya çalışıyorlar ve inşallah önümüzdeki günlerde biz bunların tesirlerini, etkilerini göreceğiz diye ümit ediyoruz.'' Detaylı bir görüşme olduğunu, görüşmede MÜSİAD'ın geçmiş dönemde yaptığı ve bundan sonra yapacağı çalışmalardan bahsettiklerini, bunların içinde mesleki eğitim çalıştayı ve enerji zirvesinin de bulunduğunu dile getiren Vardan, teknoloji ve araştırma geliştirmeyle ilgili önemli bir çalıştayın da gündeme geldiğini söyledi. -''TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEDEN FARKLI DURUMDA''- Bir gazetecinin, ''Global ekonomik kriz kapıda gibi görünüyor, bu konuyla ilgili görüştünüz mü?'' sorusu üzerine Vardan, bu konuyla ilgili Başbakan Erdoğan ile detaylı konuşmadıklarını, onu zaten ekonomi Bakanlarıyla görüştüklerini belirtti. Vardan, ''Detaylı olarak bu konuya girmedik ama neler yapabilirizi konuştuk. Çünkü dünyanın ortamını biliyorsunuz. AB ile ABD'nin durumu ortada. Genelde biz ülke olarak neler yapabiliriz, ülkenin içinde yer alan sivil toplum kuruluşu olarak neler yapabiliriz, bunları paylaştık'' diye konuştu. MÜSİAD Başkanı Vardan, makro ekonomik göstergelere baktıklarında, Türkiye'nin birçok ülkeden farklı durumda olduğunu net bir şekilde gördüklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: ''Zaten bunu görmeyen ekonomist var mıdır bilmiyorum. Bizim burada tek acaba ileride problem olur mu diye düşündüğümüz, cari açıkla ilgili sıkıntı var. Onun haricinde kişi başına milli gelir, kamu borçlarının milli gelire oranı, bütçe açıklarının milli gelire oranı, bütün bu değerlere baktığımızda, büyümemize baktığımızda, milli gelirin büyümesine baktığımızda, biz hakikaten iyi durumdayız. Daha ötesi var mı, yüzde 11 büyümüşüz. Dünyanın en büyük büyümesini gerçekleştirmişiz. Ama şöyle de bir gerçek var. Biz bir dünya ülkesiyiz. Sonuçta mal alıyoruz, satıyoruz ve sattığımız malların yaklaşık yarısını da AB ülkelerine satıyoruz. Tabii ki bizim de arzumuz, o ülkelerdeki durumun iyi olması. Onların kötüye gitmesi mutlaka bizi menfi şekilde etkileyecektir. Ama bu etkileşim, bizim bu makro ekonomik göstergelerle bizi rahatsız etmeyecek boyuttadır. Biz kendi iç sorunlarımızdan kaynaklanan hiçbir sıkıntının olmadığını görüyoruz.''