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Varank'tan Gül’ün eski danışmanı Sever’e ‘Ak Trol’ cevabı: Mahkemeye başvuruyorum, hodri meydan

Sever, AkTrolleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Varank'ın yönettiğini iddia etmişti

09 Mayıs 2016 20:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başdanışmanı Ahmet Sever’e “Aktrolleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank yönetiyor” sözlerinden dolayı dava açmaya hazırlandığını duyurdu. 

Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever: Erdoğan'ın planı tek adamlığını ete kemiğe büründürmek, AkTrolleri Saray'dan Mustafa Varank yönetiyor!

Cumhuriyet’ten Selin Ongun’a konuşan Sever, sosyal medyada yaptıkları linçler ve saldırılarla tanınan AkTroller’in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank tarafından yönetildiğini belirtmişti. Erdoğan'ın güce ve yetkiye doymadığına dikkat çeken Sever, Cumhurbaşkanı'nın planının "Tek adamlığı sonuna kadar götürmek. Tek adamlığını her alanda tamamen ete kemiğe büründürmek" olduğunu vurgulamıştı.

Varank, Sever’in bu ifadeleri üzerine Twitter’daki hesabından avukatların gerekli işlemleri başlattığını yazdı. Varank’ın paylaştığı iki belgeden birinin Cumhuriyet’e gönderilen bir tekzip, diğerinin de söyleşiyi yapan Selin Ongun’a karşı suç duyurusu olduğu görüldü.

Varank’ın mesajları şöyle: 

 

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