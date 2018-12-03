Varank'ın duygusal anları; gözyaşlarını tutamadı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geldiği Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknokenti’nin açılışına katıldı. Açılışta ağabeyi İlhan Varank’ı anlatan videonun gösterimi sırasında Mustafa Varank gözyaşlarını tutamadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde vurularak hayatını kaybetmişti.

Varank, “Burdur ilmin, irfanın ve milli mücadelenin şehridir. İşte bu şehrin şanına, tarihine, yakışır şekilde uzun yıllardır beklenen Mehmet Akif Esoy Üniversitesi’ni 2006 yılında Burdur’a kazandırdık. Maşallah üniversitemiz kurulduğu günden bu yana hızla büyüyor. Şimdi de üniversitemize ve Burdur’umuza yakışır bir şekilde çok güzel bir kütüphaneyi açıyoruz. Merhum ağabeyim İlhan Varank isminin bu esere verilmesi beni oldukça duygulandırdı” dedi.

Kasapoğlu da “İlhan Varank, o hain güruha karşı ilk direnen sembol isimlerden birisi. Kendisi tevazu, fedakarlık ve çalışkanlığı ile gerçek bir hoca ve bilim adamıydı” diye konuştu.