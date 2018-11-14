Varank: Aylık yaşam bursu araştırmacılar için 20 bin lira olacak

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği\'nin düzenlediği \"Smart Future Expo\" açılış törenine katıldı. Bakan Varank konuşmasında bilim insanlarının yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık\'ta hayata geçireceklerini söyleyerek, \"\'Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı\' adını verdiğimiz bu destekle alanlarında uzman üst düzey araştırmacıların stratejik projelere katkı sağlamak üzere ülkemize gelmesini hedefliyoruz. Bu programı TÜBİTAK koordinasyonunda gerçekleştireceğiz. Bunu hazırlarken diğer ülkelerin aynı maksatla hazırlamakta oldukları programları inceledik. Açıkça gördük ki bilim ve teknolojide ileri seviyede kabul edilen ülkeler bile araştırmacıları ülkelerine çekmek için ciddi destekler sunuyor. Biz de bu rekabet koşullarının farkında olarak bir düzenleme yaptık. Program yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacıları da kapsayacak ve 8 farklı alanda teşvikler sunacak\" dedi.

Varank konuşmasına şöyle devam etti: \"Aylık yaşam gideri bursu genç araştırmacılar için 20 bin lira, deneyimli araştırmacılar içinse 24 bin lira olacak. Bu rakamlar bizzat araştırmacılara ödenecek. Araştırma başlangıç paketi ödeneği genç araştırmacılar için 500 bin lira, deneyimli araştırmacılar için 1 milyon lira olacak. Ödeneği araştırmacılara ev sahipliği yapan kuruma aktaracağız. Ayrıca ev sahibi kuruma 720 bin liraya kadar araştırma desteği verilebilecek. Ayrıyeten aylık 3 Bin 750 Lira yönetim ve idari maliyetler ödeneği aktarılacak\"

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