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BBC Türkçe

Varadkar, İrlanda'nın ilk eşcinsel başbakanı olacak

İrlanda'da eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, oylama sonucunda Leo Varadkar'ı lider seçti. Varadkar İrlanda'nın hem ilk eşcinsel başbakanı hem de en genç başbakanı olacak.

29 Nisan 2018 20:30

İrlanda'da, eski başbakanın istifa etmesiyle iktidardaki Fine Gael Partisi, başkanlığa Leo Varadkar'ın getirildiğini duyurdu.

Leo Varadkar, koalisyon hükümetinin en büyük partisi merkez sağ Fine Gael'in liderliğinin yanı sıra, İrlanda'nın da ilk eşcinsel başbakanı olacak.

38 yaşındaki Varadkar aynı zamanda İrlanda'nın en genç başbakanı unvanına da sahip olacak.

Siyasete atılmadan önce aile hekimliği yapan Varadkar, İrlandalı bir hemşirenin ve Hint bir doktorun çocuğu.

İrlanda'da eşcinsel evliliklere referandumda onay

Cuma günü oylama sonucunun açıklanmasıyla Varadkar 'onur duyduğunu' söyledi ve "Eğer benim seçilmemin gösterdiği tek bir şey varsa, o da bu Cumhuriyette önyargının kalmadığıdır" diye konuştu.

Varadkar, "Babam 8000 kilometre seyahat edip ev kurmak için İrlanda'ya geldiğinde, oğlunun büyüyüp bu ülkenin lideri olacağı hayal bile etmemiştir" dedi.

Yeni lider, İrlanda Meclisi üyeleri, senatörler, milletvekillerinden oluşan seçmen kurulu ile parti üyeleri ve yerel temsilcilerin oylarıyla belirlendi.

Varadkar oyların yüzde 60'ını alarak, rakibi İskân Bakanı Simon Coveney'i geride bıraktı.

Yeni liderin Başbakanlık koltuğunu gelecek haftalarda, Enda Kenny'den devralması bekleniyor.

Enda Kenny, 2011 yılında başbakan seçilmiş ancak parti içindeki muhaliflerin baskısıyla Mayıs ayında istifa etmişti.

Varadkar, İrlanda'da 2015 yılında yapılan referandumla eşcinsel evliliğe onay verilmesiyle sonra eşcinsel olduğunu açıkladı.

İrlanda bir zamanlar Avrupa'nın en muhafazakâr ülkelerinden biri olarak görülüyordu ve eşcinsellik 1993 yılına kadar suç sayılıyordu.

Fine Gael Partisi'nin yeni lideri, azınlık koalisyonunun bağımsız üyeleri tarafından da onaylandıktan sonra başbakan olacak.

Sürecin birkaç hafta içinde tamamlanması ve Leo Varadkar'ın ay sonuna kadar başbakanlık koltuğuna geçmesi bekleniyor.

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