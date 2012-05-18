'Var mısın Yok musun' Evren'i görme engelli diye spor salonuna almadılar

“Var mısın Yok musun”la tanınan Evren Doğru, telefonla davet aldığı spor salonuna kaydolmak isteyince ummadığı bir tavırla karşılaştı. Spor salonu yetkilileri, görme engelli olduğu için Doğru’yu geri çevirdi.

“Var mısın Yok musun” yarışmasıyla adını duyuran, orada tanındıktan sonra televizyon programı sunmaya başlayan Evren Doğru, geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay yaşadı. Halen Acun Medya bünyesinde çalışan, aynı zamanda öğretmenlik yapan Doğru, bir spor salonundan telefonla davet aldı. Eşiyle beraber spor salonunu gezdikten sonra da kayıt yaptırmaya karar verdi. Ancak sıra ödeme yapmaya geldiğinde ummadığı bir engelle karşılaştı. Spor salonu yetkilileri, Doğru’ya görme engeli yüzünden kendisini spor salonuna kabul edemeyeceklerini söyledi.



“Sorumluluğunu alamayız" dediler



Evren Doğru, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yamaç paraşütü yaparken, Fenerbahçe maçlarının tribün kuyruğunda beklerken, 6 metre yükseklikten kendimi serin sulara bırakırken kimse durumumu sorun etmedi. Ta ki bugüne kadar. O tesiste spor yapan arkadaşlarımın verdiği referansla beni kendileri arayıp tesisi tanımam, beğenirsem üye olmam konusunda davette bulundular. Eşimle birlikte gittik. Her şey normal başladı. Satış temsilcisi bize tesisin tamamını gezdirdi, bilgi verdi. Keyifli bir sohbetin ardından ücret konusundaki son konuşmaları yaptık. Görevli ücret konusunda, satış müdürüyle görüşmek üzere yanımızdan ayrıldığında eşimle hangi günler spor yapmaya geleceğimizin planlarını yapmaya başlamıştık. Ama 15 dakika sonra yanımıza gelen görevli bize bir sorun olduğunu, şirket kuralları gereği orada spor yapmamızın, üye olmamızın mümkün olamayacağını söyledi. Bunun negatif ayrımcılık olduğunu, özürlüler yasasına göre ciddi bir suç teşkil ettiğini, bizi tesise neden kabul edemeyeceklerini yazılı bir belgeyle belirtmelerini istediğimi söyleyip oradan ayrıldım. Sonra telefonla aradılar, ‘Sizin sorumluluğunuzu alamayız, düşüp kafanızı çarpabilirsiniz ya da havuzda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biz bu riske giremeyiz’ dediler. Tüm sorumluluğu üzerime alacağımı, şirket yetkilileriyle yeniden görüşmek istediğimi belirtsem de sonuç değişmedi. Burada temel sorun ben değilim. Bugün spor yapmamıza izin vermeyen zihniyet, yarın yalnız başımıza otele de almak istemeyecek. Diğer gün okula... Başka birini yolu tarif edemeyeceğini düşündüğü için taksiye... Derdim, kör ya da gören, engelli ya da engelsiz demeden toplumun normalleşmesine katkıda bulunmak...”



Engelleri, spor yapmaya engel mi?



Evren Doğru, “yaşayabileceğiniz kazaların sorumluluğunu alamayız” denilerek bir spor salonunun kapısından çevrildi. Neyse ki bu durum her tesiste yaşanmıyor. Spor salonlarını sıradan bir vatandaş gibi arayıp, görme engelli olduğumuzu ve kayıt yaptırmak istediğimizi söylediğimizde farklı yanıtlar aldık.

Club Sporium Akatlar: Kulübümüze kayıt yaptırmak isteyen her müşteri, “spor yaparken, kendi hatalarından kaynaklanacak kazalardan dolayı kendilerinin sorumlu olduğunu” kabul eden bir sözleşmeye imza atar. Herhangi bir özrü olan müşterilerimizin de normal müşterilerimiz gibi bu sözleşmeyi imzalaması bizim için yeterlidir. Bunun dışında ekstra bir şey talep etmeyiz.

Yeşilköy Spor Merkezi: Kayıt yaptırmak isteyen her müşterimize, bu tür kazaları da içeren bir sözleşme imzalatıyoruz; sağlıklı veya engelli olması fark etmiyor. Bir de biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Her vatandaşın spor yapma hakkı olduğundan, engelli üyelerimiz hocalarımızın sürekli gözetimi altında spor yapıyor.

Luxury Fitness Astoria: Bugüne kadar herhangi bir engelli bize üyelik için müracaat etmedi. Ama bizim genel kurallarımız var. Kayıt sırasında sözleşme imzalatılır. Bu sözleşmeye göre üyeler, kendilerinden kaynaklı her türlü kazadan sorumludur. Bu şartı kabul eden herkesi üye yaparız. Bu çok az gören biri de olabilir, çok az işiten biri de fark etmez.

Enka Spor Kulübü: Kulübümüzde üyelik öncesi genel bir sözleşme imzalanıyor. Eğer spor yapmasına engel bir sağlık problemi varsa da hocalarımız kişiyle yüz yüze görüşüp son kararı onlar veriyor.



Dominik’te bir ay kaldı



Acun Medya bünyesinde çalışmaya devam eden Evren Doğru, “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasını da takip ediyor, şirketin internet sitesi için haber hazırlıyor. Doğru, iş için yarışmanın yapıldığı Dominik Cumhuriyeti’ne de gitti, bir ay kaldı ve Hasan Yalnızoğlu dahil tüm yarışmacılarla röportaj yaptı.