'Var Mısın Yok musun', Bruce Willis'le veda etti

Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Var mısın Yok musun, ekranlara veda etti.



Habertürk'ün haberine göre 'Var mısın Yok musun' yarışmasının son programında yarışmacı koltuğunda ünlü aktör Bruce Willis'in eşi Emma Heming vardı. Emma Heming yarıştı, Bruce Willis tribünden eşini destekledi.



Hamdi Bey'in 135 bin liralık teklifine "Yokum" diyen Emma Heming kutusuna gitti. Bruce Willis'in açtığı kutudan 50 bin ya da 500 bin çıkacaktı...



Kutudan 50 bin lira çıktı ancak Hamdi Bey cömert davranıp 50 bin lira da "cebinden" verdi. Böylece Bir Dilek Tut Vakfi'na 100 bin lira bağışlanmış oldu.



Program boyunca sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Bruce Willis, güzel vakit geçirdiklerini ve bir kez daha Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi. Ünlü aktör ayrıca kendisine hediye edilen Galatasaray ve Fenerbahçe atkılarını da program boyunca bırakmadı.



Toplam 350 bölüm yayınlanan Var mısın Yok musun'da yarışmacılara yaklaşık 23-24 milyon TL ödül verdi. Çeşitli vakıflara ve hayır işlerine de 7-8 milyon TL bağışta bulunuldu.



Programda Bruce Willis ve Emma Heming'ten önce Christina Aguilera, Paris Hilton, 50 Cent, Adriana Lima gibi dünyaca ünlü isimler de yarışmıştı.