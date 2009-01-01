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Yaşam

Var mısın, Yok musun

Var mısın yok musun'un yarışmasının en sevilen yarışmacılarından Metin tam 10 tane 500 bin ile yarıştı ve ...

01 Ocak 2009 02:00

Var mısın yok musun'un yarışmasının en sevilen yarışmacılarından Metin tam 10 tane 500 bin ile yarıştı ve ...

Yarışmanın en sevilen isimlerinden birisi olan Metin, yılbaşı özel programında 10 adet 500 bin YTL'nin bulunduğu para ağacında büyük ödül için yarıştı. Yarışmanın sonlarında iki 500 bin YTL ve 100 YTL ile karşı karşıya kalan Metin, yanlış tercih yaparak 500 bin YTL'lik kutulardan birisini açtırdı. 100 YTL ve 500 bin YTL ile son ikiye kalan Metin'e Hamdi Bey'in teklifi 145 bin YTL oldu. Daha sonra Hamdi Bey teklifini 155 bin YTL'ye yükseltti ve Metin bu teklifi kabul ederek 155 bin YTL'nin sahibi olarak 2009'a mutlu girdi. Metin, şayet teklifi kabul etmeyip önündeki kutuyu açtırsaydı, 100 YTL ile yetinmek durumunda kalacaktı.

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