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Yaşam

Vapurda teşekkür gecesi

Deniz Temiz Derneği, deniz kirliliğine karşı yürüttüğü mücadelede derneğe destek veren kişi ve kurumlara teşekkür için bir gece düzenledi.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Deniz Temiz Derneği (Turmepa), deniz kirliliğine karşı yürüttüğü mücadelede derneğe destek veren kişi ve kurumlara teşekkür için bir gece düzenledi.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin sahilinde demirli bulunan tarihi Fenerbahçe vapurunda verilen davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. ‘Bir Yaz Gecesi Buluşması’ isimli gecenin ev sahipliğini Deniz Temiz Derneği’nin Kurucu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Turmepa’nın Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı yaptı. Tezcan Yaramancı, Haliç’in eşsiz gün batımı manzarasında keyifli bir gece geçiren davetlilere, derneğin faaliyetleri ve yeni projeleriyle ilgili bir konuşma yaptı.

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