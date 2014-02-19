Sis altındaki İstanbul'da vapur seferleri 3. kez iptal edildi

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis son 24 saatte hayatı adeta felç etti. Boğaz Köprüsü görünmez hale geldi, trafikte otomobiller sis lambalarını kullandı. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlar aksadı. Şehir hatları vapur seferleri tam 3 kez iptal edildi. Hal böyle olunca İstanbullu Marmaray’a yüklendi, duraklar doldu taştı kuyruklar dışarıya kadar uzadı. Saatler 17:30'u gösterdiğinde ise şehir hatları vapur seferlerinin tümü iptal edildi.

Hakan Kaya ve Mustafa Bakacaka'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dün aksam saatlerinde etkisini gösteren sis, gece saatlerinde yoğunlaştı ve sabah saatlerinde de sürdü. İstanbul’un bazı bölgelerinde etkili olan sisli hava, trafikte sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. Trafikte ilerlemekte zor anlar yaşayan sürücüler, araçların sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak ilerledi.

Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Boğaziçi Köprüsü, Ataşehir’deki Mimar Sinan Camii, Tekstilkent’teki çok katlı ikiz kule, sis yoğunluğu nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Sisli hava etkisini sürdürüyor. Her iki boğaz köprüsü civarında ve kıyı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Vapur seferleri 3 kez iptal oldu

Sabah erken saatlerde İBB'ye bağlı şehir hatları vapur seferlerinin tümü iptal edildi. Sadece Üsküdar - Beşiktaş seferleri gecikmeli olarak yapılabiliyordu. Saat 08:35 itibariyle şehir hatları vapur seferleri yapılmaya başlandı.

Saat 09.10'da sis nedeniyle vapur seferleri bir kez daha iptal edildi.

İskelelere gelen vatandaşlar vapurların çalışmadığını görünce motorlarla karşıya geçti. İskelelerde vatandaşlara seferlerin iptal olduğu yönünde uyarılar yapıldı. Bazı vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarını kullanmak yerine iskele önünde beklemeyi tercih etti.

Yoğun sis nedeniyle ikinci kez iptal edilen seferler saat 12.00 itibariyle Kabataş - Kadıköy - Bostancı / Adalar seferi hariç yeniden başladı.

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle saat 14.45'de vapur seferlerinde 3. kez iptaller oldu.

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Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

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Yalova / Kartal - Bostanci Deniz Otobüsü

Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü