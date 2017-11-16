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Vanlı topçu er, tezkeresini alacağı gün şehit düştü

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki için memleketi Van'da tören düzenlendi

16 Kasım 2017 16:28

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi\'nde PKK\'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki için memleketi Van\'da tören düzenlendi. Tören ardından  şehit Surki gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kuzey Irak\'ın Gara bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK\'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte Van nüfusuna kayıtlı 5 kardeşin en küçüğü 21 yaşındaki Topçu Er Suat Surki tezkeresini alması gereken dün şehit olurken, 1\'i ağır 2 asker de yaralandı.Tezkeresini alacağı gün şehit olan  Surki\'nin cenazesi,  Şırnak\'taki uğurlama töreninin ardından memleketi Van\'a gönderildi. Şehit Surki için Yukarı Norşin Camiinde tören düzenlendi.
Törene, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Suat Ekici, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. 
Tezkere alacağı gün şehit olan Topçu Er Suat Surki\'nin cenazesini tören alanına getirilmesi sırasında ailesi  ve yakınları fenalık geçirdi. Komutanlar şehidin ailesi ve yakınlarını teselli etti. 
Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Surki için duaların okunmasının ardından, cenazesi Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

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