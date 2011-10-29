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Yaşam

Van'lı öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 13:30

-Van'lı öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak  ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, Van ve çevresindeki depremden etkilenen il ve ilçelerdeki kurum yurtlarında barınan 3 bin 221 öğrenciden Ekim ayı yurt ücreti alınmayacağını bildirdi. Albayrak, ''Depremde zarar gören 120 kapasiteli erkek yurdu kiralıktır. Binada hiçbir öğrenci zarar görmemiştir'' bilgisini verdi. YURTKUR Genel Müdürü Albayrak, yaptığı açıklamada, Van ve çevresindeki depremden etkilenen il ve ilçelerdeki kurum yurtlarında barınan 3 bin 221 öğrenciden Ekim ayı yurt ücretinin alınmayacağını belirterek, kalan iki aylık yurt ücretinin 30 Kasım 2011 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi. Albayrak, ayrıca ailesi Van ve ilçelerinde ikamet eden ve YURTKUR'un diğer il ve ilçelerdeki yurtlarında barınmakta olan 2 bin 183 öğrenciden Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait yurt ücretinin alınmayacağını belirtti. Böylece, YURTKUR tarafından depremden etkilenen öğrencilere 1 Milyon TL üzerinde destek sağlanmış olacağını ifade eden Albayrak, Van merkezde 265 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt bloku için kiralama kararının alınmış olduğunu kaydetti. Erciş Kriz Merkezine 5 bin adet battaniye ile bin adet yatak gönderildiğini bildiren Albayrak, depremde zarar gören 120 kapasiteli erkek yurdunun kiralık olduğunu ve binada hiçbir öğrencinin zarar görmediğini bildirdi. Albayrak, şunları kaydetti: ''210 kapasiteli ve karyola sisteminde döşenmiş 2 bloktan oluşan ve depremde hiçbir zarar görmeyen kız yurdu, ranza sistemine dönüştürülerek 1 blokunda erkek öğrencilerin barınması sağlanacaktır. 2011 Yatırım Programında yer alan 300 kişilik yurt projesinin 600'e çıkarılması için Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı'na yazı yazılmıştır. Van merkezde bulunan yurdumuzda tehlikeli bir durum söz konusu değildir. Öğrencilerimizin barındırılmasıyla ilgili herhangi bir problem yaşanmayacaktır.''

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