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Yaşam

Vanlı köylülerin öğretmen talebi

Muş'un Ağıllı köyünde vatandaşlar, Vali Erdoğan Bektaş'tan köy okuluna kadrolu öğretmen atanmasını istedi.

16 Aralık 2008 02:00

Muş'un Ağıllı köyünde vatandaşlar, köyü ziyaret eden Vali Erdoğan Bektaş'tan köy okuluna asaleten öğretmen atanmasını istedi.

Muş'a 45 kilometre uzaklıktaki 185 nüfuslu Ağıllı köyünü ziyaret eden Vali Erdoğan Bektaş, köylülerin sorunlarını dinleyerek sohbet etti. Köydeki vatandaşlar, 40 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda 1 vekil öğretmenin görev yaptığını belirterek, asaleten öğretmen atamasını istedi.

Köy Muhtarı Aziz Süne, köylerinde lojman imkanı da bulunduğunu kaydederek, ''Köyümüzdeki öğrenciler yeteri kadar eğitim alamıyor. Bu sebeple öğretmen ihtiyacımızın giderilmesini talep ediyoruz'' dedi. Vali Bektaş ise konuyla ilgileneceğini ifade ederek, ''Bu bölgelerde öğretmeni tutabilmek için altyapıya önem verilmesi gerek. Üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz'' diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü İlhami Bayraktar da söz konusu köye asaleten öğretmen atadıklarını belirterek, öğretmenin şu an raporlu olduğunu, gelecek günlerde göreve başlayacağını bildirdi.

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