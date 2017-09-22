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Ekonomi

Vanlı kadın arıcılar bal hasadını yaptı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde arıcılık yapan kadınlar bu yılki ilk bal hasadını yaptı

22 Eylül 2017 14:24

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde arıcılık yapan kadınlar bu yılki ilk bal hasadını yaptı. 22 kadın 400 kovandan 860 kilo bal üretti.
Büyükşehir Belediyesi’nin kadın istihdamına katkı sunmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için gerçekleştirdiği arıcılık projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Edremit’in Süphan Mahallesindeki 22 dar gelirli kadın girişimci ile Van Büyükşehir Belediyesi Mavi Kent Anonim Şirketi bünyesinde kurulan 400 kovanlık arı çiftliğinde bal hasadı yapıldı. Çiftlikte yoğun şekilde çalışan kadınlar 400 kovan arıdan 860 kilo bal üretti.
Elde ettikleri ballar, süzme ve petek halinde satışa hazır hale getiriliyor. Satışa sunulan ballar ile aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirten Kooperatif Başkanı Fatma Belli şöyle konuştu: \"Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bir kooperatif kurduk. Şu anda kooperatifimize kayıtlı 22 kadın var. Bu kadınlar burada ailelerine kazanç sağlamak için arıcılık yapıyor. Bu yıl 400 kovandan 860 kilo bal hasadı yaptık. Balların satışından kadınlarımızda kazanacak.\"
Ballarının birinci kalite ve organik olduğunu söyleyen Belli \"Yaptığımız iş Türkiye’de bir ilk. Bizde bunun farkında olarak işimizi severek yapıyoruz. Çünkü bu kadının doğasında var. Kadın elinin değdiği her iş güzel olur. Bizim şimdi ürettiğimiz ballar da çok güzel tamamıyla organik. İsteyen herkes gelip balımızı tadabilir ve test edebilir. Biz balımıza güveniyoruz ve garanti veriyoruz\" diye konuştu.
Vanlı kadın arıcılar tarafından üretilen organik ballar, Van Büyükşehir Belediyesinin el sanatları mağazasında satışa sunuldu.

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