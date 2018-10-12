Vanlı görme engelli halterci Türkiye üçüncüsü oldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da yaşayan Görme Engelli Rıdvan Kayran (27), Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası\'nda büyük bir başarı elde ederek, Türkiye üçüncüsü oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile geçen hafta Gaziantep\'de yapılan Türkiye Görme Engilleler Halter Şampiyonası\'na katılan görme engelli Rıdvan Kayran, 180 haltercinin katıldığı şampiyonada rakiplerini geride bırakak, 100 kilo kaldırıp, Türkiye üçüncüsü oldu. Büyük başarı elde eden Kayran, kendisine destek veren Van Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, görme engelli Kayran\'ı makamında kabul ederek, tebrik etti. Tamer, daha sonra Türkiye üçüncüsü olan Karan ile hatıra fotoğraf çektirdi.



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