20 Vanlı depremzede ölüm orucunda



Van’da yaşanan depremin üzerinden 2 yıl geçti. Vanlı depremzedeler hiçbir talepleri yerine getirilmediği iddiasıyla 18 gün önce başlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Depremzedeler, çözüm bulunana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre Van’da yaşanan depremlerin üzeriden 2 yıl geçmesine rağmen konteyner kentlere yerleştirilen depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi.

Anadolu Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeler 18 gün önce başlattıkları açlık grevi eylemini ölüm orucuna çevirdiler. Depremzedelerden İsa Gören, açlık grevine başladıkları tarihten bu yana devletin hiçbir yetkili kurumunun gelip hallerini sormadığını söyledi.

Ölüm orucuna girdiklerini belirten Gören, “Burada bulunan 20 kişi ile alınan ortak karar sonucunda ölüm orucuna başladık. Ölsek dahi buradan kalkmayacağız. Verdiğimiz kararın arkasındayız. Edremit’te oturan vali her gün buradan geçmesine rağmen bizi görmemezlikten geliyor” diye konuştu. Devletten tek isteklerinin sadece konut olduğunu dile getiren Gören, “1 milyon Suriyeliye elektrik, su ve ayda 600 Dolar verebiliyorsunuz da burada yaşayan 120 aileye bakamıyor musunuz? Bu bize karşı bir kin ya da nefret mi? Devlet ne yapmaya çalışıyor” dedi.

20 arkadaşı ile birlikte toplu olarak ölüm orucuna girdiklerini açıklayan Gülten Turgut ise dönüşü olmayan bir karar verdiklerini ve soruna çözüm bulunana kadar vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Yavuz, 3 haftalık bebeğin hastalandığını ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Abdurrahman Altıntaş ise kalbinin pille çalışmasına rağmen burada yaşanan mağduriyete dikkat çekmek için gönüllü olarak ölüm orucuna girdiğini söyledi.