T24 LogoT24 Logo
Yaşam

20 Vanlı depremzede ölüm orucunda

Van’da yaşanan depremin üzerinden 2 yıl geçti. Hiçbir taleplerinin yerine getirilmediğini iddia eden 20 depremzede, 18 gün önce başlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdiklerini duyurdu

13 Eylül 2013 18:11


Van’da yaşanan depremin üzerinden 2 yıl geçti. Vanlı depremzedeler hiçbir talepleri yerine getirilmediği iddiasıyla 18 gün önce başlattıkları açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Depremzedeler, çözüm bulunana kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı.

Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre Van’da yaşanan depremlerin üzeriden 2 yıl geçmesine rağmen konteyner kentlere yerleştirilen depremzedelere verilen sözlerin yerine getirilmediği ifade edildi.
Anadolu Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeler 18 gün önce başlattıkları açlık grevi eylemini ölüm orucuna çevirdiler. Depremzedelerden İsa Gören, açlık grevine başladıkları tarihten bu yana devletin hiçbir yetkili kurumunun gelip hallerini sormadığını söyledi.
Ölüm orucuna girdiklerini belirten Gören, “Burada bulunan 20 kişi ile alınan ortak karar sonucunda ölüm orucuna başladık. Ölsek dahi buradan kalkmayacağız. Verdiğimiz kararın arkasındayız. Edremit’te oturan vali her gün buradan geçmesine rağmen bizi görmemezlikten geliyor” diye konuştu. Devletten tek isteklerinin sadece konut olduğunu dile getiren Gören, “1 milyon Suriyeliye elektrik, su ve ayda 600 Dolar verebiliyorsunuz da burada yaşayan 120 aileye bakamıyor musunuz? Bu bize karşı bir kin ya da nefret mi? Devlet ne yapmaya çalışıyor” dedi.

20 arkadaşı ile birlikte toplu olarak ölüm orucuna girdiklerini açıklayan Gülten Turgut ise dönüşü olmayan bir karar verdiklerini ve soruna çözüm bulunana kadar vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Yavuz, 3 haftalık bebeğin hastalandığını ve  yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Abdurrahman Altıntaş ise kalbinin pille çalışmasına rağmen burada yaşanan mağduriyete dikkat çekmek için gönüllü olarak ölüm orucuna girdiğini söyledi.

ETİKETLER

vandepremölüm orucukonut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24