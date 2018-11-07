Van'ın tek kadın muhtarı herkesin sevgisini kazandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da iki dönem erkek rakiplerine büyük fark atarak 10 bin nüfuslu Cuhhuriyet Mahallesi\'ne muhtar seçilen Leyla Tanrıtanır (47), mahalllesine yaptığı hizmetler ve kurduğu sıcak diyalog sayesinde 7\'den 70\'e herkesin gönülünde taht kurdu. Van\'ın ilk ve tek kadın muhtarı olduğunu söyleyen Tanrıtanır, Ankara Kamu Derneği ile Samsun Valiliği tarafından da \'yılın en iyi kadın muhtarı\' seçildi.

Van\'ın Merkez İpekyolu ilçesi 10 bin nüfuslu Cumhuriyet Mahalllesi Muhtarı, evli ve 2 çocuk annesi Leyla Tanrıtanır, kent merkezi ve ilçelere bağlı 630 erkek muhtara karşılık görev yapan tek kadın muhtar. 2009\'da yapılan yerel seçimlerde bazı kişilerin \'Kadından muhtar mı olur?\' dediği Tanrıtanır, 4 erkek adaya karşı yarıştı. Tanrıtanır, rakiplerine fark atarak muhtar oldu. Bir sonraki 2014 yerel seçimlerinde yaptığı güzel hizmetlerden dolayı mahallesindeki seçmenin neredeyse tümünün oyunu alan ve 2 oğlu üniversite mezunu, kendisi de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü\'nde okuyan Tanrıtanır, kadınların sorunları, evde bakım hizmeti ve yoksul vatandaşların sıkıntılarına kadar her türlü sorunla ilgilenerek büyük çaba sarf ediyor. Muhtar Tanrıtanır, kışın valiliğin gönderdiği yardım kömürlerini de kendi elleriyle yoksul ailelere dağıtırak sık sık esnaf ve aile ziyaretlerinde bulunuyor. 10 yıldır muhtarlık yapan Tanrıtanır, seçildiği günden bu yana mahallenin aranan kişisi haline geldi.Yaptığı hizmetlerinden dolayı, bir çok ödül olan Tanrıtanır, son olarak Samsun Valiliği ile Kamu Derneği tarafından yılın en iyi muhtarı seçildi.

\'KADINDAN ÇOK İYİ MUHTAR OLUR\'

Van\'ın Cumhuriyet tarihindeki tek kadın Muhtarı Tanrıtanır, bölgede kadın muhtar olmanın hem avantajını hem de dezavantajlarını yaşadıklarını anlattı. 2009 yılında aday olurken bazı kişilerin tepkisi ile karşılaştığını söyleyen Tanrıtanır, \"Yaptığımız çalışmaların ardından, kadın olmamızın çalışmalara olan katkısını insanlar gördü. Biz yeri geldiğinde erkeklerden daha iyi iş yaptık. Muhtarlık yapmanın hakkını fazlasıyla veriyoruz. Mahallemize en iyi hizmet getirmenin peşindeyiz\" dedi.

Leyla Tanrıtanır, 10 bin nüfuslu ve yaklaşık 5 bine yakın seçmeni olan Cumhuriyet Mahallesi\'nde kadınların yanı sıra erkeklerin de büyük desteğini aldığını söyledi. Tanrıtanır,\"2009\'daki yerel seçimlerinde 4 erkek rakibime karşı bin 500 oy fark atarak tarihte Van\'ın ilk kadın muhtarı ünvanını aldım. 2014 yerel seçimlerinde ise kadın rakibim vardı. Bu seçimde 3 bin 312 seçmen oy kullandı. Burada 3 bin 80 oy aldım. Biliyorsunuz bölgemiz erkek feodal yapının olduğu bir bölge. İlk başta \'Kadından muhtar olmaz\' söylemi çok vardı.Tabi insanlar yaptığım çalışmaları görünce kadının önemini orada çok iyi anladılar.Yaptğım çalışmalarımdan dolayı kadınların yanı sıra erkeklerin de büyük desteğini gördüm. Ben 2012\'de depremde yaptığım çalışmalarımdan dolayı Samsun Valiliğinin yaptığı bir proje kapsamında, 2016\'da da Ankara\'da Kamu Derneği tarafından Türkiye\'nin en başarılı ve en iyi kadın muhtarı seçildim\" diye konuştu.

\'HALKIMIZLA GÖNÜL BAĞI KURDUK\'

Tanrıtanır, yapısı gereği çok cesur, çok çalışkan ve kadın-erken demeden her toplumun içine giren bir insan olduğunu da ifade ederek, \"İnsanlar o kadar çabuk ısındalar ki bir de insanlara güven verdikten sonra ister istemez bir gönül bağı kuruluyor. O nedenle halkla bir gönül bağımız var.Kısa zamanda sevildim, sayıldım.10 yıllık muhtarlık dönemimde gelen yardım kömürlerini kendi ellerimle vatandaşlara teslim ediyorum. Bunun yanı sıra, \'Kardeş-aile\' başlattık. Bu projede, durumu iyi olan aileler, diğer ailelere yardımcı olmalarını sağladık.\"dedi. Tanrıtanır, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde mahellesinde tekrar muntar adayı olacağını belirtti.



FOTOĞRAFLI