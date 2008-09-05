Van'ın suyu da arsenikli

Van Belediyesi'nin arsenik oranı yüksek çıkan içme suyu kuyularının bazılarını kapatmasının ardından Bostaniçi Belde Belediye Başkanlığı da 2 bin nüfuslu mahalleye kiraladığı 2 kamyon ile içme suyu taşıyor.

Van Belediye Başkanlığı, yapılan tahliller sonucunda arsenik oranı yüksek çıkan 8 kuyuyu kapattı. Belediyenin kuyularının kapatılmasıyla bazı mahallelerde su kesintisi yaşanmaya başladı. İçme suyu ihtiyacını Van Belediyesi tarafından açılan kuyulardan sağlayan Bostaniçi Beldesi Şafak Mahallesi de yaz ortasında susuz kaldı. Belde Belediye Başkanlığı, her biri 2 bin litre olan 4 su tankı yerleştirilen 2 kamyon ile sokak sokak dolaşarak halka içme suyu dağıtıyor.

Su kesintisi ile ilgili makamında bir basın toplantısı düzenleyen Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek, beldede halka verilen içme suyunun açılan 5 sondaj kuyusunda sağlandığını ifade etti. Sondaj kuyularında her ay istinasız kendileri numune alarak tahlil yaptırdıklarını anlatan Şimşek, bunun hem planlama hem de suyun sağlık açısında bir zararının olup olmadığını tespit ederek klorlamayı da buna göre yaptırdıklarını kaydetti.

Mevcut 5 kuyunun 2'sinin İl Sağlık Müdür Müdürlü ekipleri tarafından yapılan su tahlillerinde uzun süreden beri arsenik oranın yüksek çıktığı için kapatıldığını kaydeden Başkan Şimşek, "Bu kuyular Van Belediyesi tarafından 30 yıldır işletiliyordu. Şafak Mahallemiz de bu sudan faydalanıyordu. Mahallemiz faydalanmasına rağmen bu 2 kuyunun sorumluluğu tamamen Van Belediyesi'ne aitti" dedi.

Van Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptıklarını da anlatan Şimşek, "Şuan sondajları çalıştırmıyoruz. Ama beldede yaşanan su sonunun çözümü içinde bir kriz masası kurduk. Halkımız sağduyulu olsun, çok spekülatif konuşmalarla karşılaşıyoruz. Herkesin söylediğine itimat etmesinler, zaten suyun sondajlarla verilmesi sağlık açısında uygun olmuyordu. Ancak ne yazık ki beldemizin bütçesi yetersizliğinden cazibeli su getiremiyorduk" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde bir sondaj çalışması yapacakları da kaydeden Şimşek, kuyuyu bu sefer arsenik oranı yüksek çıktığı Narmal Düzlüğü denilen mevkinin yerine suyu daha sağlıklı olan Esenler Mahallesinde uygun bir yerde açacaklarını anlatan Şimşek, bu çalışmayı DSİ ve İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü'nün bilgi ve destekleri ile yapacaklarını söyledi. Şimşek, "Belediyelerin görevinden biri de halka sağlıklı içme suyu vermektir. Bizde belediye olarak halkımıza sağlıklı su vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Şafak mahallesine belediye hizmet binasının yanında bulunan sondaj kuyusunda günde bir kaç saat su veriyoruz. Ayrıca, kiraladığımız kamyon ile su veriyoruz" şeklinde konuştu.



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