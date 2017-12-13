Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da yaşayan, 3 çocuk annesi Şükran Cansever (45), Van Gölü\'nün endemik türü olan inci kefali balığını tandırda pişirerek müşterilerine ikram ediyor. Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için Van\'ın ilk tandırda balık lokantasını hizmete açan Cansever\'in hayat hikâyesi örnek olabilecek nitelikte. Evlendiğinde ilkokul mezunu olan Şükran Cansever, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra girdiği Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü\'nden mezunu oldu.

Van\'a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Saray ilçesinden 26 yıl önce ayrılarak kent merkezine yerleşen Şükran Cansever, burada büyüttüğü çocuklarından bir oğlunu liseye, kızı ve oğlunu da üniversiteye gönderdikten sonra yarım kalmış hayellerinin peşinden koşmaya karar verdi. İlkokul mezunu olan Cansever, önce ortaokulu, ardından da liseyi dışarıdan bitirdi. Şükran Cansever, azmi ve kararlılığı sayesinde kazandığı Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü\'nden de mezunu oldu. Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak isteyen Cansever, daha sonra Van\'ın ilk tandırda balık lokantasını açtı.

Van Gölü\'nün endemik türü olan ve kentte yaşayanların sevrek tükettiği inci kefalini farklı bir şekilde sunmayı arzulayan Şükran Cansever\'in açtığı lokanta, kısa sürede adını duyurdu. Tavada, yağda, mangalda pişirilen balığı, annesinden gördüğü ve çok sevdiği usulle müşterilerine sunmak isteyen Cansever, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi İnkılap 1\'inci Sokak\'taki lokantasına tandır yaparak balıkları burada pişirmeye başladı. Bu farklı sunum ve tat, hem Vanlılardan hem de kente gelen misafirlerden tam not aldı.

Eski bir kültürü kent merkezinde yeniden yaşattıklarını belirten Şükran Cansever, \"Van’a özgü olan inci kefalini Van\'a özgü bir sunumla tandırda pişiriyoruz. Bir diğer özelliğimiz de balığı müşteriye yöresel çorba olan ve süt ürünü olan ayran aşı ile sunuyoruz. Maalesef köylerimizde tandır geleneği giderek yok oluyor. Biz bu kültürü yaşatmak için bu işyerini açtık. İşletmemiz, her kesime hitap ediyor. Balık sevenlere tandırda pişirilen Van balığını yeme imkânı sunuyoruz\" dedi.

Cansever, lokantanın yabancı turistlerin de büyük ilgisini çektiğini söyledi. Şükran Cansever, kadınların iş hayatına atılma ve kendi ayakları üzerinde durma çabalarının giderek arttığını, artık sadece ev değil, iş hayatında da kendilerini göstermeye başladığını anlattı.

\'BAZEN ALAY KONUSU OLDUM\'

Kız çocuklarının okula gönderilmesinin hoş karşılanmadığı bir ortamda büyüdüğünü de belirten Cansever şöyle konuştu:

\"Çok istememe rağmen ailemin o zamanki imkânları ve çevrenin baskısı yüzünden okutulmadım. Ev kızı olarak kaldım. 20 yaşında severek evlendim. Okuma hayalemi evlilikten sonra gerçekleştirdim. Eşim özellikle okumamı çok istedi. Çocuklarımı büyüttüm. Üniversiteye başladıklarında ben açıköğretimde ortaokula kayıt yaptırdım. Ortaokulu başarıyla bitirdim. Sonra liseye başladım. Lisedeyken yüz yüze eğitimlerde benden yaşça küçük ve çocuklarımın yaşında kızlarla eğitimime devam ettim. Bazen alay konusu bile oldum. \'Bu yaşta okuyup da ne yapacaksın?\' gibi tepkilerle de karşılaştım ama üzülmedim, yılmadım. Çok başarılıydım. O zaman 37 yaşındaydım. Sınıfın en başarılı öğrencisi olarak liseyi bitiridim. Tabii ki çocuklarımın ve eşimin katkılarıyla bu oldu. Onlardan güç ve destek alarak yoluma devam ettim. Üniversite sınavına da girdim. Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü\'nü bitirdim. 45 yaşında üniversiteden mezun oldum. Benimle alay eden öğrencilerin çoğu halen liseyi bitirmedi. Şimdi de sınavlara hazırlanıyorum. Hedefim 4 yıllık bir fakülteyi kazanmak.\"

Lokantaya gelen müşteriler ise tandırda balık lezzetinin bir başka olduğunu belirterek, Şükran Cansever\'i tebrik etti.



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