-Van'ın ilçelerinde Pazartesi eğitim başlıyor VAN (A.A) - 02.12.2011 - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Hala artçı depremlerin devam ediyor olması, okullarımızın İTÜ, ODTÜ, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince inceleneceği süreci başlatmıştık. Bu sebeple teknik heyetlerin incelemelerinin tamamlanmasına kadar Van ve Erciş'te eğitimi başlatmamaya karar verdik. Diğer ilçelerde 5 Aralık'ta başlayacak'' dedi. Van Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Dinçer, Van ve Erciş'te eğitime başlama konusunda bazı incelemeler yaptıklarını söyledi. Tespitlere göre Erciş'te şu anda bir derslik ihtiyacı görünmediğini ifade eden Dinçer, şöyle konuştu: ''5 Aralık'ta eğitime başlayacak olursak, mevcut dersliğimiz olduğunu tespit ettik. İkili eğitime geçmemiz halinde bile yeterli olduğu görünüyor. Van merkezde de derslik açısından sıkıntıda değiliz. Olumlu gelişmelere karşın iki temel faktörü göz önüne alarak yeni karar verdik. Hala artçı depremlerin devam ediyor olması, okullarımızın İTÜ, ODTÜ, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince inceleneceği süreci başlatmıştık. Bu sebeple teknik heyetlerin incelemelerinin tamamlanmasına kadar Van ve Erciş'te eğitimi başlatmamaya karar verdik. Diğer ilçelerde 5 Aralık'ta başlayacak'' dedi.