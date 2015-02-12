Van'ın Gürpınar ilçesine 3 gündür elektrik verilemiyor!

Van'a 22 kilometre uzaklıkta bulunan Gürpınar İlçesi'nde salı günü etkili olan fırtınanın elektrik direklerini devirmesi sonucu 3 gündür ilçeye elektrik verilemiyor. Bu durum ilçede hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezi ve aynı hat üzerinde bulunan bağlı mahallelerde okullar salı gününden beri elektrik olmadığı için tatil edilirken, okulların tatil edilmesinden haberi olmayan öğrenciler bugün de okul kapısından geri döndü. Öğrenciler, "3 gündür elektrik kesintilerinden dolayı okula gidemiyoruz. Eğitimimzden geri kalıyoruz. Konuları tekrar toparlamamız zor oluyor. Elektriklerin biran önce gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Esnaf mağdur oldu

DHA'da yer alan habere göre, elektriklerin kesik oluşu esnafı da etkiledi. Çarşı merkezinde marketi olan Ali Polat Şanlıoğlu, market dolabında bulunan malzemelerin bozulduğunu belirterek şöyle dedi:



"Bu kadar yıldır esnaflık yapıyorum bu yılki kadar rezillik görmedim. Market dolabımda bulunan etlerimizin hepsi bozuldu. İflas etmek üzereyiz. Elektrik parasını vermediğimiz zaman hemen kesiyorlar. Ama bizleri günlerce mağdur etmesini biliyorlar. Artık herşey elektriğe bağlı. Bu kadar zarar ettiğimiz için onlara dava açacağız."



İlçede fırın işleten Sıddık Menür ise ekmek pişirmek için jeneratör kullandıklarını söyledi. Menür, "Elektrikler yüzünden perişan olduk. Makinalarımızın çoğu elektrik yüzünden yandı. Sesimizi duyurmak istiyoruz mağduruz. Jeneratör aldık ama 3 gün içinde 400 lira tutarında yakıt aldım. Şu an zararına çalışıyoruz" dedi.